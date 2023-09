Bidh Apple ag ainmeachadh prìsean iPhone 15 agus ri fhaighinn

Tha Apple air prìsean agus cothrom fhaighinn air na modalan ùra iPhone 15 aige. Tòisichidh an iPhone 15 Pro Max aig $1,199 anns na SA le 256GB de stòradh, agus tòisichidh an iPhone 15 Pro nas lugha aig $999 le 128GB de stòradh. Cha bhith an rèiteachadh 128GB airson an iPhone 14 Pro Max ri fhaighinn tuilleadh airson a cheannach.

Bidh a h-uile modal ùr iPhone 15 rim faighinn airson òrdachadh a’ tòiseachadh Dihaoine, Sultain 15, agus thèid a chuir air bhog air Dihaoine, Sultain 22 ann an còrr air 40 dùthaich agus sgìre.

A bharrachd air an fhiosrachadh mu phrìsean is ruigsinneachd, tha fathannan ann gum faodadh an iPhone 15 Pro a bhith suas ri 10 sa cheud nas aotroime na an iPhone 14 Pro air sgàth meadhan frèam ùr air a dhèanamh le ìre 5 titanium. Tha MacRumors air na dearbh tomhasan de mhodalan iPhone 15 fhaighinn.

Tha tachartas Apple clàraichte airson Dimàirt, Sultain 12, aig 10m Pacific Time. Thèid an tachartas a chraoladh beò air YouTube agus air làrach-lìn Apple. Is dòcha gum bi luchd-leantainn fònaichean nas lugha tàmailteach, leis gu bheil fathannan a’ nochdadh gum faodadh an iPhone Mini a bhith air a stad às deidh a ruith trì bliadhna.

Thathas ag aithris gu bheil luchd-obrach reic Apple air an trèanadh gus innse do luchd-ceannach mun atharrachadh gu goireasan cosgais USB-C airson an t-sreath iPhone 15. Thèid rabhadh a thoirt do luchd-ceannach nach bi na càbaill cosgais Lightning a th’ ann mar-thà co-chosmhail ris na h-innealan ùra.

Le fios mu phrìsean agus ruigsinneachd, faodaidh luchd-leantainn Apple a-nis ullachadh airson na modalan ùra iPhone 15 aca òrdachadh agus eòlas fhaighinn air na feartan agus na leasachaidhean as ùire a tha prìomh fhònaichean sgairteil Apple a ’tabhann.

Mìneachaidhean:

- iPhone 15: An t-sreath fònaichean sgairteil as ùire a chaidh fhoillseachadh le Apple.

- iPhone 15 Pro Max: Am modail as motha agus nas adhartaiche den t-sreath iPhone 15.

- iPhone 15 Pro: Am modail nas lugha agus nas ruigsinneach den t-sreath iPhone 15.

- Ìre 5 titanium: Seòrsa de alloy titanium a tha ainmeil airson a neart agus a fheartan aotrom.

