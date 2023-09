Bidh Apple a’ toirt a-steach iPhone 15 Pro le A17 Pro Chip: Coileanadh nas luaithe agus comas lorg Ray

Tha Apple air an cur-ris as ùire a chuir ris an loidhne iPhone aige, an iPhone 15 Pro, anns a bheil a’ chip cumhachdach A17 Pro fhoillseachadh. Tha a’ chip ùr Apple Silicon seo air a dhèanamh a’ cleachdadh pròiseas 3 nanometer ùr-nodha agus tha 19 billean transistors drùidhteach ann. Chan e a-mhàin gu bheil a’ chip A17 Pro a’ lìbhrigeadh àrdachadh 10% ann an coileanadh airson na coraichean àrd-choileanaidh ach tha e cuideachd a’ nochdadh leasachadh iongantach 20% ann an coileanadh GPU. Leis na h-àrdachaidhean sin, tha an iPhone 15 Pro deiseil gus a shuidheachadh a chumail mar am fòn cliste as luaithe sa mhargaidh.

Is e aon de na prìomh nithean as cudromaiche den chip A17 Pro a chomas taic a thoirt do lorg ray luathaichte bathar-cruaidh, feart nach robh ri fhaighinn roimhe seo ach ann an consolaidhean gèam àrd agus PCan. Leis an teicneòlas seo, faodaidh an iPhone 15 Pro tairgse solais fìor reusanta a lìbhrigeadh ann an àm fìor, ga fhàgail mar a’ chiad fòn cliste a choilean an ìre seo de chomas grafaigeach.

A bharrachd air an sin, tha Apple air uidheamachd a thoirt don chip A17 Pro le rianadair USB-3, a ’comasachadh astar gluasad dàta suas ri 10 Gbps tro phort USB-C an iPhone 15 Pro. Tha seo a’ riochdachadh leasachadh mòr an taca ris na h-astaran USB-2 as sine le taic bhon phort Lightning, a’ toirt ceangal nas luaithe agus nas èifeachdaiche do luchd-cleachdaidh airson faidhlichean agus susbaint ioma-mheadhain a ghluasad.

Bidh an iPhone 15 Pro, le cumhachd bhon chip A17 Pro, ri fhaighinn airson ro-òrdugh a’ tòiseachadh Dihaoine seo tighinn, le reic a-staigh a’ tòiseachadh air 22 Sultain. lìbhrigeadh eòlas cleachdaiche gun choimeas leis na feartan coileanaidh agus ùr-nodha aige.

