Thathas ag aithris gu bheil Apple a’ tabhann suas ri 8 GB de RAM airson modalan iPhone 15 Pro

A rèir fathannan o chionn ghoirid, is dòcha gu bheil Apple an dùil suas ri 8GB de RAM a thabhann airson na modalan iPhone 15 Pro aige. Ged nach bi atharrachaidhean sam bith air na rèiteachaidhean stòraidh a-staigh, bidh raon de roghainnean aig luchd-ceannach fhathast airson taghadh.

Tha aithisgean a ’moladh gu bheil Apple air deuchainn a dhèanamh air na roghainnean stòraidh a th’ ann mar-thà airson an loidhne ùr iPhone, a tha a ’ciallachadh nach bi an roghainn 2TB a bha fathann roimhe ri fhaighinn. An àite sin, faodaidh luchd-ceannach taghadh bho roghainnean 128GB, 256GB, 512GB, agus 1TB.

Ged nach eil e soilleir dè am modail sònraichte a gheibh an àrdachadh RAM, chaidh ainmeachadh gun do rinn Apple deuchainn air an dà chuid 6GB agus 8GB LPDDR5 DRAM. Tha prothaideachadh a’ moladh gum faodadh na diofar roghainnean RAM a bhith stèidhichte air an comas stòraidh a chaidh a thaghadh, coltach ri mar a bhios e ag obair leis an iPad Pro.

A thaobh solaraichean, thathas ag ràdh gu bheil Apple ag obair le luchd-saothrachaidh leithid Samsung, Micron, agus SK Hynix airson an RAM. Tha na companaidhean sin cuideachd nan solaraichean comasach airson an stòradh, còmhla ri Western Digital agus Kioxia.

Mar a bhios an naidheachd oifigeil mu loidhne-loidhne an iPhone 15 a’ tighinn dlùth, bidh e inntinneach fhaicinn a bheil na fathannan sin fìor. Tha luchd-leantainn Apple gu dùrachdach a’ feitheamh ri na h-innealan ùra fhoillseachadh agus dearbhadh air na mion-chomharrachadh aca.

