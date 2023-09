Apple gu bhith a’ tabhann mhodalan iPhone dèanta anns na h-Innseachan air Latha Cur air bhog

Tha Apple air ceum mòr a ghabhail ann a bhith a’ leudachadh a bhun-structair sèine solair taobh a-muigh Sìona le bhith a’ reic mhodalan iPhone ùra dèanta anns na h-Innseachan air an latha tòiseachaidh. Fhad ‘s a tha Apple air a bhith a’ saothrachadh iPhones anns na h-Innseachan airson ùine, tha na clàran toraidh mar as trice air a dhol air dheireadh air na prìomh ghoireasan cruinneachaidh ann an Sìona. Ach, tha a’ bheàrn ùine eadar na tha ri fhaighinn de mhodalan iPhone dèanta le Innseanach agus an cur air bhog san t-Sultain air a bhith a’ lughdachadh mean air mhean thar nam bliadhnaichean. An-uiridh, bha modalan iPhone 14 Made-in-India rim faighinn anns an t-sèine solair dìreach timcheall air sia gu ochd seachdainean às deidh a’ chiad turas aca.

Am-bliadhna, tha an gluasad a’ leantainn oir is e an iPhone 15 a ’chiad uair a bhios inneal Apple den ghinealach as ùire a rinn na h-Innseachan ri fhaighinn air a’ chiad latha de reic. Thòisich cinneasachadh aonadan iPhone 15 anns na h-Innseachan tràth san Lùnastal. Ach, bu chòir a thoirt fa-near, ged a tha factaraidhean na h-Innseachan a’ dèanamh an iPhone 15 agus iPhone 15 Plus, gu bheil co-chruinneachadh de na modalan iPhone 15 Pro agus iPhone 15 Pro Max as cliùitiche fhathast an urra ri Sìona.

Ach a dh’ aindeoin sin, tha cothrom air aonadan Made-in-India iPhone 15 aig àm cur air bhog na cheum mòr a dh’ ionnsaigh planaichean fad-ùine Apple gus an earbsa ann an Sìona airson saothrachadh a lughdachadh. An-dràsta, tha solaraichean Apple anns na h-Innseachan a’ dèanamh suas mu 7% den àireamh iomlan de iPhones air an dèanamh air feadh an t-saoghail.

