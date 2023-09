Tachartas Apple: Cuir air bhog iPhone 15 agus tionndaidh bho Lightning gu USB-C

Thathas an dùil gun dèan Apple foillseachadh mòr aig an tachartas a tha ri thighinn, a’ foillseachadh an iPhone 15 ris an robh dùil. Ged a dh’ fhaodadh an t-atharrachadh seo togail-inntinn a thoirt dhaibhsan a tha a’ coimhead airson daingneachadh innealan, tha coltas ann gun cuir e bacadh air luchd-cleachdaidh a dh’ fheumas tasgadh a dhèanamh ann an càbaill ùra.

Còmhla ris an iPhone 15 agus 15 Pro, tha dùil cuideachd gun toir Apple a-steach na dreachan as ùire den smartwatch mòr-chòrdte aca, a’ toirt a-steach an Apple Watch Series 9 agus Apple Watch Ultra 2. Thathas an dùil gun cuir na h-ùrachaidhean sin fòcas air leasachaidhean a-staigh seach atharrachaidhean dealbhaidh mòra.

A bharrachd air na h-innealan ùra, thathar ag aithris gu bheil Apple a’ nochdadh raon de ghoireasan air an dèanamh le stuthan nas seasmhaiche. Is dòcha gu bheil ùrachadh ann cuideachd air cùis AirPods Pro, ga ghluasad gu ceangal USB-C.

Thèid an tachartas, a thathar an dùil tòiseachadh aig 1PM ET / 10AM PT, a chraoladh beò air sianal YouTube Apple. Tha e coltach gum faigh luchd-frithealaidh an taisbeanaidh gu pearsanta fiosrachadh beagan air thoiseach air an dreach sruthach. Gus cumail suas ris na naidheachdan is mion-fhiosrachadh as ùire, lean còmhla ri aithrisean beò bho sgioba tachartais Apple, a’ toirt a-steach dealbhan agus bhideothan.

stòran:

- An Verge