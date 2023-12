Tha Bruadar Neach-dealasach Roller Coaster a’ tighinn fìor aig Ionad-turasachd Disneyland

O chionn ghoirid fhuair Ross, a tha 11-bliadhna, a tha dèidheil air coasters rolair agus neach-faighinn Make-A-Wish, a bhruadar aig Disneyland Resort. Ann an co-obrachadh le Make-A-Wish, dhealbhaich Disney Imagineers eòlas aon-de-a-sheòrsa dha Ross agus a theaghlach. Thòisich an latha le turas sònraichte timcheall àrainn Imagineering, far an robh cothrom aig Ros a bhith a’ faicinn draoidheachd air cùl na seallaidhean ann an dealbhadh coaster.

Tha com-pàirteachas fad-ùine aig Disney agus Make-A-Wish, a’ toirt seachad còrr air 150,000 miann. Bha cothrom aig Bella, a fhuair miann an-uiridh, coinneachadh ri neach-samhlachaidh. Tha an turas timcheall Walt Disney Imagineering na shochair ainneamh glèidhte dha beagan, agus bha Ross fortanach a dhol a-steach don àite far an robh Walt Disney fhèin a’ faicinn meadhan saidheans agus cruthachalachd.

Ghabh na Imagineers, a’ gabhail a-steach am Prìomh Dhealbhaiche Riochdachaidh Ric Turner, ris an dùbhlan a bhith a’ dealbhadh turas “gu ìre mhòr foirfe” dha Ros. Chuir an Stiùiriche Cruthachail Tracey Noce an cèill meas air eòlas agus dìoghras Ross airson coasters rolair, ag ràdh gur dòcha gu bheil fios aige eadhon barrachd mun deidhinn na tha i.

Rè turas na h-àrainn, rannsaich Ros a h-uile taobh de thogail coaster, bho bheachdan nan speuran gorm gu eòlas inntinneach a bhith gam marcachd. Chomharraich Mark Mesko, àrd-oifigear stiùidio innleadaireachd marcachd, mar a sheall iad samhlaidhean agus nochd iad am pròiseas dealbhaidh mionaideach do Ros.

Thàinig an rolair coaster as fheàrr le Ross, an Incredicoaster ann am Disney California Adventure Park, gu bhith na phrìomh thachartas den turas aige. Ged nach robh e a-riamh ann an Disneyland Resort, bha ceangal domhainn aig Ros ris a’ choaster shònraichte seo. Chaidh Tracey, stiùiriche cruthachail an Incredicoaster agus tè a thàinig beò le aillse i fhèin, còmhla ri Ross air an t-slighe, a’ dèanamh cinnteach gun d’ fhuair e eòlas sunndach is sunndach.

Tha e na urram dha Disney a bhith mar an neach-tabhartais miann as motha airson Make-A-Wish, agus tha miann leanabh airson eòlas mac-meanmna gu math tearc agus iongantach. Chuir Tracey cuideam air an toileachas a bhith mar phàirt den phròiseas cuimhneachaidh agus a bhith a’ faicinn an toileachas air aodann cuideigin.

Tha an taing dhùrachdach a’ toirt taing do Ric Turner, Mark Mesko, Tracey Noce, Steve Roach, agus a h-uile duine a bha an sàs ann, leis nach e a-mhàin gun tug iad miann Ross ach bhrosnaich iad ginealach ùr de bhruadar a chumas orra a’ giùlan na draoidheachd air adhart.