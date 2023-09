Bidh Apple a’ toirt a-steach ìrean stòraidh ùra iCloud +: 6TB agus 12TB

O chionn ghoirid chuir Apple iongnadh air an luchd-èisteachd aige nuair a chaidh dà shreath ùr ainmeachadh airson an fho-sgrìobhadh stòraidh neòil aige, iCloud +. Ag amas gu sònraichte air dealbhadairean agus luchd-dèanamh fhilmichean a dh’ fheumas stòradh gu leòr airson an susbaint, tha na planaichean ballrachd ùra sin gu bhith a’ tarraing aire. Choisinn an fhoillseachadh moladh mòr bhon t-sluagh, a’ nochdadh iarrtas làidir airson barrachd comas stòraidh.

Fon structar prìsean gnàthach, tha iCloud + a’ tabhann 50GB do luchd-aontachaidh airson $0.99 gach mìos, 200GB airson $2.99 ​​gach mìos, agus 2TB airson $9.99 gach mìos. Le toirt a-steach na planaichean 6TB agus 12TB, faodaidh luchd-cleachdaidh a-nis meud mòran nas motha de dhàta a stòradh. Ged is dòcha nach fheum an neach-cleachdaidh cuibheasach stòradh cho mòr, bidh na planaichean sin air leth luachmhor do dhealbhadairean proifeasanta agus luchd-dèanamh fhilmichean a bhios a’ cleachdadh na modalan iPhone 15 as ùire le comasan camara leasaichte.

Ged nach eil Apple air an dearbh phrìsean fhoillseachadh airson na h-ìrean stòraidh ùra, is urrainn dhuinn tomhas fiosraichte a dhèanamh stèidhichte air na h-ìrean gnàthach. Tha e coltach nach cosg an fho-sgrìobhadh 6TB barrachd air $ 30 gach mìos, agus bu chòir don t-sreath 12TB a bhith timcheall air $ 60 gach mìos. An coimeas ri sin, tha planaichean stòraidh Google airson 5TB agus 10TB de dhàta air am prìs aig $24.99 agus $49.99 gach mìos fa leth, a’ taisbeanadh puingean prìse coltach ris.

A bharrachd air an àrdachadh ann an comas stòraidh, leanaidh luchd-aontachaidh iCloud+ a’ faighinn tlachd às na feartan prìobhaideachd a th’ ann mar-thà, a’ gabhail a-steach Falaich mo phost-d agus sealaidheachd prìobhaideach. Tha na feartan sin ag amas air dàta luchd-cleachdaidh a dhìon agus dèanamh cinnteach à eòlas brobhsaidh tèarainte. Le iCloud + a’ tabhann gach cuid stòradh leudaichte agus prìobhaideachd leasaichte, tha Apple a’ leantainn air adhart a’ tabhann seirbheis stòraidh sgòthan coileanta is earbsach don luchd-cleachdaidh aige.

Source:

- tweet Marques Brownlee: https://twitter.com/MKBHD/status/1435465209062140930