Thòisich rannsachair gaisgeil, Seòras Kourounis, air misean tarraingeach a tha air nochdadh mar a dh’ fhaodadh beatha coimheach a bhith ann. Ann an teàrnadh dàna a-steach do dhoimhneachd rud ris an canar an “Gate to Mystery,” ghlac Kourounis ìomhaighean iongantach den iomairt rappelling aige gu inferno de lasraichean loisgeach. Tha an t-sloc lasrach seo, a tha coltach ri sloc lasrach uamhasach, air a bhith a’ losgadh gun stad airson còrr air ceithir deicheadan ann am fàsach fhàsach Turkmenistan.

B’ e prìomh amas an turais ùr-nodha seo dìomhaireachdan fìor àrainneachdan fhuasgladh, agus bha Kourounis aig fìor thoiseach na h-oidhirp shaidheansail seo. Fhad ‘s a bha e a’ teàrnadh a-steach don fhùirneis loisgte, chruinnich e sampallan talmhainn bhon fhìor bhonn le dòchas faighinn a-mach bacteria anabarrach a bheireadh sealladh domhainn air beatha ann an suidheachaidhean cruaidh. Gu h-iongantach, tha e coltach gu bheil beatha bacteriach anns na sampallan talmhainn a gheibhear bhon Gate to Mystery. Dhaingnich am meanbh-eòlaiche Dr Stefan Green, a bha cuideachd na phàirt den turas, gu robh bacteria sònraichte ann air an saidhbhreachadh le teòthachd àrd agus ìrean beathachaidh ìosal an t-sloc.

Is e an rud a tha a’ cur tarraing taobh a-muigh ris an lorg iongantach seo mar-thà an sealladh iongantach a chuir fàilte air Kourounis nuair a thàinig e sìos. Chruthaich an glaodh orains a chaidh a sgaoileadh leis na lasraichean, còmhla ri ballachan teine ​​​​an t-sloc, àile eile san t-saoghal a tha coltach ri planaid eile, is dòcha Mars fhèin. Bha Kourounis coltach ris an fhaireachdainn neònach a bhith a’ ceumadh air saoghal coimheach de dh’ ùir beòthail orains no dearg.

Gun teagamh, chuir Kourounis aghaidh air grunn dhùbhlain tron ​​​​obair seo a bha an aghaidh a’ bhàis. A 'seasamh air mullach an t-sloc mòr, air a chuairteachadh le lasraichean, dh'aidich e gu robh e a' faireachdainn mothachadh uamhasach de dh 'eagal. Ach, air a stiùireadh leis an fheòrachas neo-sheasmhach agus am pathadh aige airson dànachd, thàinig Kourounis gu misneachail a-steach don neo-aithnichte, le armachd le ceistean mu cho beò sa bha na ròpaichean aige agus cho comasach sa bha an èadhar.

Aig a’ cheann thall, chan e a-mhàin gun do lorg an turas gun choimeas seo gu Gate to Mystery beatha ris nach robh dùil ann an aon de na h-àrainneachdan as mì-mhisneachail air an Talamh, ach thug e cuideachd dàta luachmhor agus seallaidhean co-cheangailte ri fìor shuidheachaidhean. Tha dàn-thuras iongantach Kourounis na theisteanas air spiorad neo-sheasmhach an duine agus a mhiann gun samhail a bhith a’ sgrùdadh na h-iongantasan a tha taobh a-muigh ar ruigsinneachd.