Teicneòlas ùr airson cinneasachadh urea gual-ìosal agus diùltadh uisge sgudail

Tha luchd-rannsachaidh bho Oilthigh Northwestern agus Oilthigh Toronto air dòigh ùr a lorg airson urea todhair a thoirt gu buil a’ cleachdadh synthesis dealanach. Tha am pròiseas a’ toirt a-steach tionndadh gualain dà-ogsaid agus naitridean sgudail a’ cleachdadh catalyst tar-chinealach de sinc agus copar. Tha an dòigh ùr-ghnàthach seo chan ann a-mhàin a’ comasachadh cinneasachadh urea le dian gualain ach tha e cuideachd a’ ceadachadh dì-ghalarachadh uisge sgudail.

Tha cinneasachadh todhar nitrigin synthetigeach, a thathas a’ cleachdadh gu farsaing ann an àiteachas, an-dràsta a’ cur gu mòr ri sgaoilidhean gualain agus sruthadh far a bheil nitrate. Tha e deatamach fuasglaidhean seasmhach a lorg airson sgaoilidhean bhon ghnìomhachas seo a lughdachadh, leis gu bheil e a’ dèanamh suas 3% de chaitheamh lùth na cruinne gach bliadhna.

Chuir an sgioba rannsachaidh fòcas air cinneasachadh urea leis gur e todhar so-ghiùlain, deiseil airson a chleachdadh a tha a’ riochdachadh gnìomhachas $100 billean. Bha iad airson faighinn a-mach an robh e comasach tobraichean nitrogen sgudail a chleachdadh, CO2 a ghlacadh, agus dealan gus urea a chruthachadh.

Lorg an luchd-rannsachaidh gum faodadh measgachadh de sinc agus copar mar inneal-brosnachaidh na h-ath-bheachdan ceimigeach a bha a dhìth a dhèanamh comasach. Lorg iad iomraidhean a’ dol air ais gu na 1970n a bha a’ moladh gum faodadh meatailtean fìor-ghlan leithid sinc agus copar a bhith èifeachdach ann am pròiseasan a’ toirt a-steach tionndadh gualain dà-ogsaid agus nitrogen.

Gus measadh a dhèanamh air ion-dhèantachd agus buaidh àrainneachdail an t-slighe toraidh ùr, chaidh sgrùdadh cearcall-beatha mionaideach a dhèanamh. Nochd an sgrùdadh gun do lughdaich cleachdadh stòran lùth ath-nuadhachail, leithid cumhachd grèine no gaoithe, sgaoilidhean lùtha gu mòr agus gun do rinn e am pròiseas nas càirdeile don àrainneachd.

Ged a chaidh an co-mheas catalyst “draoidheachd” de sinc gu copar a lorg an toiseach le tubaist, rinn an luchd-rannsachaidh mion-sgrùdadh air na meatailtean gus an coileanadh as fheàrr a choileanadh. Chuir iad cuideachd modaladh coimpiutaireachd an sàs gus tuigse fhaighinn air na dòighean bunaiteach agus na h-eadar-obrachaidhean eadar an catalyst agus reactants.

Ged a tha cuid de dhùbhlain ri fhaighinn fhathast mus tèid malairt a dhèanamh, leithid a bhith a’ toirt cunntas air neo-chunbhalachd ann an làimhseachadh uisge agus a’ meudachadh ùine obrachaidh a’ phròiseis, tha an rannsachadh seo a’ taisbeanadh dòigh-obrach gealltanach a thaobh cinneasachadh urea carb-ìosal agus dì-ghalarachadh uisge sgudail.

