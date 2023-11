Geata Baldur 3: A 'dèiligeadh ri Cùisean Gèam le Prìomh Patch

Tha Baldur's Gate 3, geama ris an robh dùil mòr, air an ceathramh prìomh raon aca fhoillseachadh o chionn ghoirid a tha ag amas air fuasgladh fhaighinn air còrr air 1,000 cùis. Tha an ùrachadh farsaing seo a’ nochdadh dealas an luchd-leasachaidh airson eòlas cluich nas fheàrr a thoirt do chluicheadairean.

Is e aon rud inntinneach a bharrachd comas nan cluicheadairean iad fhèin a ghlanadh. Tha am feart seo chan ann a-mhàin a’ cur blas de fhìor-eòlas ris a’ gheama ach cuideachd a’ cur ris an eòlas bogaidh. Faodaidh cluicheadairean a-nis na caractaran aca a chumail suas slàinteachas pearsanta, a ’cur ìre a bharrachd de dhearbhachd ris a’ gheama.

A bharrachd air an sin, tha am paiste a’ dèiligeadh ri grunn dhuilgheadasan eile a tha air a bhith aig cluicheadairean bho chaidh an geama a leigeil ma sgaoil. Ged a gheibhear an dearbh fhiosrachadh mu na notaichean paiste air IGN.com, tha e ionmholta gu bheil an luchd-leasachaidh air a bhith ag obair gu gnìomhach gus fuasgladh fhaighinn air biastagan agus cùisean sam bith a thog a’ choimhearsnachd gèam.

Ann an naidheachdan RPG eile, tha an leudachadh ris an robh dùil Shadow of the Erdtree airson Elden Ring ga leasachadh an-dràsta. Tha pàrant-chompanaidh FromSoftware, an leasaiche air cùl Elden Ring, air dearbhadh gu bheil cruthachadh an t-susbaint ùr seo a’ dol air adhart gu rèidh. Ged nach deach ceann-latha sgaoilidh ainmeachadh fhathast, tha an ùrachadh seo na chomharra brosnachail dha luchd-leantainn èasgaidh a tha a’ feitheamh ris an leudachadh.

A’ tionndadh ar n-aire gu Far Cry 6, rinn Ubisoft fios o chionn ghoirid a thaobh taic a’ gheama. Thuirt a’ chompanaidh ged a tha taic airson an tiotal as ùire ann an còir-bhòtaidh Far Cry air tighinn gu crìch gu h-oifigeil, bidh modhan air-loidhne fhathast rim faighinn airson cluicheadairean san àm ri teachd. Tha an naidheachd seo a’ dèanamh cinnteach do chluicheadairean gun urrainn dhaibh cumail orra a’ faighinn tlachd à feartan ioma-chluicheadair a’ gheama a dh’ aindeoin deireadh taic oifigeil.

Gu crìch, tha am pìos as ùire airson Baldur's Gate 3 a’ nochdadh dealas an sgioba leasachaidh airson a ’gheama àrdachadh dha cluicheadairean. Le grunn chùisean air am fuasgladh, a’ toirt a-steach meacanaig slàinteachas pearsanta a bharrachd, tha an geama a-nis a’ tabhann eòlas nas bogadh agus nas tlachdmhoire. A bharrachd air an sin, tha ùrachaidhean mu adhartas leudachadh Shadow of the Erdtree airson Elden Ring agus na tha ri fhaighinn de mhodhan air-loidhne Far Cry 6 a’ toirt toileachas dha luchd-dealasach RPG.