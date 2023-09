Bidh Huawei ag àrdachadh targaid luchdan airson fòn cliste sreath Mate 60

Tha Huawei Technologies, aon de na prìomh luchd-saothrachaidh fònaichean sgairteil ann an Sìona, air an targaid luchdan àrdachadh airson an dàrna leth den bhliadhna seo airson am fòn cliste sreath Mate 60 aca. Tha a’ chompanaidh a-nis ag amas air 20% a bharrachd aonadan a chuir air falbh na bha dùil roimhe, a rèir aithisg bhon oifigeil Securities Times.

Tha an aithisg ag ràdh gu bheil Huawei an dùil co-dhiù 40 millean aonad de na fònaichean sgairteil ùra aca a chuir air falbh ann an 2023. Tha an targaid nas àirde seo a’ nochdadh misneachd a’ chompanaidh san iarrtas airson an t-sreath Mate 60 aca.

Is e an t-sreath Mate 60 aig Huawei an cur-ris as ùire ri prìomh raon fònaichean sgairteil na companaidh. Tha na h-innealan sin ainmeil airson na feartan adhartach aca agus an teicneòlas adhartach. Thathas an dùil gun seall an t-sreath Mate 60 dealas Huawei a thaobh ùr-ghnàthachadh agus gun toir e eòlas sònraichte air fònaichean sgairteil dha luchd-cleachdaidh.

Chan eil Huawei fhathast air freagairt oifigeil a thoirt don aithisg agus an targaid luchdan ùraichte aige. Ach, tha an àrdachadh targaid seo a’ nochdadh gu bheil a’ chompanaidh dòchasach a thaobh fàilteachadh margaidh nam fònaichean sgairteil ùra aca. Mar aon de na prìomh luchd-saothrachaidh fònaichean sgairteil ann an Sìona, tha co-dhùnadh Huawei an targaid luchdan àrdachadh a’ nochdadh gu bheil e an dùil suidheachadh a ’mhargaidh a chumail suas agus coinneachadh ri iarrtas luchd-cleachdaidh a tha a’ sìor fhàs.

