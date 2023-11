Mar a tha Tèarainteachd Zero-Trust ag ath-dhealbhadh Cruth-tìre Gnìomhachais Cruinneil

Ann an saoghal eadar-cheangailte an latha an-diugh, far a bheil bagairtean saidhbear a’ sìor fhàs adhartach, chan eil ceumannan tèarainteachd traidiseanta gu leòr tuilleadh gus dàta mothachail a dhìon. Mar thoradh air an sin, tha gnìomhachasan air feadh na cruinne a’ tionndadh gu dòigh-obrach ùr ris an canar tèarainteachd earbsa neoni. Tha am bun-bheachd rèabhlaideach seo ag ath-dhealbhadh cruth-tìre gnìomhachais na cruinne le bhith ag atharrachadh gu bunaiteach mar a bhios buidhnean a’ dèiligeadh ri cybersecurity.

Dè a th’ ann an tèarainteachd earbsa neoni?

Tha tèarainteachd Zero-trust na mhodail a tha a’ gabhail ris nach bu chòir earbsa a bhith aig neach-cleachdaidh no inneal sam bith gu fèin-ghluasadach, ge bith càite a bheil iad no an ceangal lìonra. Eu-coltach ri modalan tèarainteachd traidiseanta a tha an urra ri dìonan iomaill, tha tèarainteachd earbsa neoni ag obair air a ’phrionnsapal“ na bi earbsa a-riamh, an-còmhnaidh dearbhaich. ” Feumaidh e dearbhadh leantainneach agus ùghdarrachadh luchd-cleachdaidh agus innealan, eadhon ged a tha iad taobh a-staigh an lìonra mu thràth.

Ciamar a tha tèarainteachd earbsa neoni ag obair?

Tha tèarainteachd earbsa gun urra an urra ri grunn phrìomh phrionnsapalan. An toiseach, tha e ag iarraidh air buidhnean dearbhadh agus ùghdarras a thoirt do gach neach-cleachdaidh agus inneal a tha a’ feuchainn ri faighinn gu na goireasan lìonra aca. Tha seo air a dhèanamh tro dhearbhadh ioma-fhactaraidh, sgrùdaidhean slàinte innealan, agus mion-sgrùdadh giùlan luchd-cleachdaidh. San dàrna h-àite, tha tèarainteachd earbsa neoni a’ cleachdadh meanbh-sgaradh, a bhios a’ roinn an lìonra gu earrannan nas lugha, iomallach gus casg a chuir air gluasad taobhach gun fhios nach bi briseadh ann. Mu dheireadh, thathas a’ cleachdadh sgrùdadh agus anailis leantainneach gus gnìomhachd amharasach sam bith a lorg agus freagairt ann an àm fìor.

Dè na buannachdan a th’ ann an tèarainteachd earbsa neoni?

Tha tèarainteachd neoni-earbsa a’ tabhann grunn bhuannachdan do ghnìomhachasan. An toiseach, bidh e a’ lughdachadh gu mòr an cunnart bho bhriseadh dàta le bhith a’ lughdachadh uachdar an ionnsaigh agus a’ cur casg air gluasad taobh a-staigh an lìonraidh. San dàrna h-àite, leigidh e le buidhnean barrachd faicsinneachd agus smachd a bhith aca air an lìonra aca, a’ dèanamh cinnteach nach fhaigh ach luchd-cleachdaidh agus innealan ùghdarraichte cothrom air goireasan mothachail. Mu dheireadh, tha tèarainteachd le earbsa neoni a’ toirt seachad dòigh-obrach nas sùbailte agus nas socraiche a thaobh cybersecurity, a’ leigeil le gnìomhachasan gabhail ri bagairtean agus teicneòlasan a tha a’ fàs.

Mar a bhios bagairtean saidhbear a’ sìor fhàs, tha tèarainteachd gun earbsa a’ fàs na ro-innleachd riatanach do ghnìomhachasan air feadh an t-saoghail. Le bhith a’ cleachdadh an dòigh-obrach seo, faodaidh buidhnean an suidheachadh tèarainteachd aca a leasachadh, am maoin luachmhor a dhìon, agus dèanamh cinnteach à leantainneachd an cuid obrach ann an saoghal a tha a’ sìor fhàs eadar-cheangailte.