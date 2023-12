Bidh Netflix a ’sgaoileadh Grand Theft Auto Trilogy airson àrd-ùrlaran gluasadach

O chionn ghoirid tha Netflix air spionnadh mòr a dhèanamh ann an saoghal nan geamannan le bhith a’ leigeil ma sgaoil an trilogy mòr-chòrdte Grand Theft Auto airson gach cuid àrd-ùrlaran iOS agus Android. Tha an trilogy a’ toirt a-steach na geamannan mòr-chòrdte GTA III, Vice City, agus San Andreas, agus tha iad uile a-nis rim faighinn an-asgaidh do luchd-aontachaidh Netflix. Ach, faodaidh e a bhith na dhùbhlan na geamannan sin a lorg taobh a-staigh an app gluasadach, leis gu bheil iad air an tiodhlacadh ann an aon sreath gun òrdugh follaiseach.

Gus luchd-cleachdaidh a chuideachadh gu furasta na geamannan a tha Netflix a’ tabhann a lorg, faodar cleas sìmplidh a chleachdadh air gach cuid Google Play agus an App Store. Le bhith a’ lorg an aplacaid Netflix agus a’ taghadh an roghainn “barrachd leis an leasaiche seo” no “barrachd le Netflix” aig a’ bhonn, thèid cliath a’ taisbeanadh a h-uile geama foillsichte le Netflix a thaisbeanadh. Anns a’ ghriod seo tha tiotalan mòr-chòrdte leithid Into the Breach, Before Your Eyes, Dead Cells, agus Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge. Thathas an dùil gun leudaich catalog geamannan Netflix tuilleadh ann an 2024 le tiotalan nas inntinniche a chur ris.

Dhaibhsan aig a bheil ùidh shònraichte anns an trì-bhileag Grand Theft Auto, tha ceanglaichean stòr app dìreach air an toirt seachad airson gach geama: tha GTA III, Vice City, agus San Andreas uile rim faighinn air àrd-ùrlaran iOS agus Android. Is fhiach a ràdh nach eil na puirt gluasadach sin den trilogy dìreach do Netflix, oir faodar an ceannach air leth cuideachd air an dà stòr app.

Le foillseachadh an trilogy Grand Theft Auto air àrd-ùrlaran gluasadach, tha Netflix fhathast a’ dèanamh a chomharradh anns a’ ghnìomhachas gèam. Ge bith an ann airson miann luchd-leantainn GTA a shàsachadh no gus faochadh a thoirt don dùil airson GTA VI ris an robh dùil, tha na geamannan sin a’ tabhann uairean de dhibhearsain bogaidh. Mar sin, dàibheadh ​​​​a-steach do shaoghal eucoir, gnìomh, agus dànachd, uile taobh a-staigh goireasachd an inneal gluasadach agad.