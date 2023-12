Title: Fad enigmaticach gealach slàn: a’ foillseachadh dìomhaireachdan soillseachadh gealaich

Ro-ràdh:

Tha mealladh na gealaich làn air daoine a ghlacadh airson linntean, a’ toirt a-mach faireachdainn de dh’ iongnadh is de dhìomhaireachd. Mar a bhios sinn ag amharc suas air speur na h-oidhche, bidh sinn gu tric a’ beachdachadh air fad an t-seallaidh nèamhaidh seo. Dè cho fada ‘s a mhaireas gealach làn? San artaigil seo, nì sinn sgrùdadh air iom-fhillteachd soillseachadh gealaich, a’ sgrùdadh nam feartan a bheir buaidh air a fhad agus a’ tilgeil solas air nàdar enigmatic ar companach gealaich.

A’ tuigsinn ìrean gealaich:

Mus dèan sinn sgrùdadh air fad gealach làn, tuigidh sinn gu h-aithghearr bun-bheachd ìrean gealaich. Bidh a’ ghealach a’ cuairteachadh timcheall na Talmhainn, agus mar a nì i sin, bidh diofar earrannan den uachdar soillsichte aice rim faicinn dhuinn. Bidh an dannsa seo eadar an Talamh, a 'ghealach agus a' ghrian a 'cruthachadh cearcall iongantach de ìrean gealaich.

Bidh gealach slàn a’ tachairt nuair a tha a’ ghealach suidhichte dìreach mu choinneamh na grèine, leis an Talamh suidhichte eatorra. Tha an co-thaobhadh seo a 'leigeil le ghathan na grèine uachdar na gealaich a shoilleireachadh gu h-iomlan, a' toirt sealladh mòr dhuinn airson fhaicinn.

Fad na gealaich slàn:

A dh’ aindeoin creideas mòr-chòrdte, cha mhair gealach làn ach aon oidhche. Gu dearbh, tha fad gealach làn a’ leudachadh nas fhaide na dìreach 24 uairean. Faodaidh an dearbh fhaid atharrachadh, ach gu cuibheasach, mar as trice mairidh gealach slàn timcheall air trì latha.

Tha an t-adhbhar air cùl an ùine fhada seo na laighe ann an slighe orbital na gealaich timcheall na Talmhainn. Mar a bhios a’ ghealach a’ gluasad tron ​​orbit aice, bidh an ceàrn aig a bheil solas na grèine a’ ruighinn a h-uachdar ag atharrachadh mean air mhean. Tha seo ag adhbhrachadh gum bi a’ ghealach a’ nochdadh cha mhòr làn airson beagan oidhcheannan ro agus às deidh ìre na gealaich làn.

Factaran a 'toirt buaidh air Faid:

Faodaidh grunn nithean buaidh a thoirt air fad gealach làn. Is e aon de na prìomh nithean suidheachadh na gealaich san orbit elliptical aice timcheall na Talmhainn. Nuair a tha a 'ghealach aig an ìre as fhaisge air an Talamh (perigee), ris an canar supermoon, faodaidh a' ghealach làn nochdadh nas motha agus nas gile, ag àrdachadh a buaidh lèirsinneach. Air an làimh eile, nuair a tha a’ ghealach aig an ìre as fhaide air falbh bhon Talamh (apogee), faodaidh a’ ghealach làn nochdadh beagan nas lugha.

Is e feart eile a bheir buaidh air fad gealach làn suidheachaidhean àile. Faodaidh còmhdach neòil, truailleadh, agus buairidhean àile eile follaiseachd na gealaich fhalach, ga fhàgail a’ nochdadh nas soilleire agus a’ lughdachadh na h-ùine iomlan aice.

Ceistean Bitheanta (Ceistean Cumanta):

Q1: Am faod gealach làn tachairt tron ​​​​latha?

A1: Seadh, faodaidh gealach làn tachairt tron ​​latha. Ach, air sgàth soilleireachd na grèine, is dòcha nach bi a’ ghealach cho follaiseach no eadhon neo-fhaicsinneach don t-sùil rùisgte.

Q2: A bheil a h-uile gealach làn den aon mheud?

A2: Chan e, faodaidh meud gealach slàn atharrachadh. Nuair a tha a’ ghealach aig an ìre as fhaisge air an Talamh (perigee), tha e a’ nochdadh nas motha agus gu tric air ainmeachadh mar supermoon.

Q3: An urrainn fad gealach làn atharrachadh?

A3: Seadh, faodaidh fad gealach slàn atharrachadh beagan air sgàth nithean leithid astar na gealaich bhon Talamh agus suidheachaidhean àile.

Co-dhùnadh:

Bidh fad gealach làn a’ leudachadh nas fhaide na aon oidhche, gar tarraing le a làthaireachd aotrom airson grunn làithean. Le bhith a’ tuigsinn cho iom-fhillte ‘s a tha ìrean gealaich agus na feartan a tha a’ toirt buaidh air faicsinneachd na gealaich leigidh sin leinn luach a chuir air bòidhchead ar companach celestial, a tha a’ sìor atharrachadh. Mar sin, an ath thuras a chì thu gealach làn a’ greimeachadh air speur na h-oidhche, gabh mionaid airson iongnadh a dhèanamh air mar a tha i maireannach agus na dìomhaireachdan a th’ ann.