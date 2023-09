Ceòl Dolby Atmos: Ag ath-nuadhachadh an eòlas claisneachd

Tha Dolby Atmos, a chaidh a leasachadh leis a’ chompanaidh teicneòlas claisneachd Dolby, air a thighinn gu bhith na inneal-atharrachaidh geama anns a’ ghnìomhachas fèisteas. Aithnichte gu sònraichte airson a bhith ga chleachdadh ann am filmichean agus taighean-cluiche, tha Dolby Atmos a-nis air a ruigsinneachd a leudachadh gu saoghal a’ chiùil, a’ cruthachadh eòlas claisneachd rèabhlaideach.

Tha John Couling, ceannard roinn dibhearsain Dolby, a’ mìneachadh gu bheil Dolby Atmos Music a’ dol nas fhaide na an cruth stereo traidiseanta. Fhad ‘s a bhios stereo a’ cothlamadh a h-uile ceòl gu seanalan claisneachd clì is deas, tha dòigh eadar-dhealaichte aig Dolby Atmos Music. Bidh e a’ sgaradh diofar ionnstramaidean is ghuthan agus gan gluasad eadar agus timcheall air an dà sheanail, a’ cruthachadh fuaim nas bogadh agus trì-thaobhach.

Ged a tha Dolby Atmos Music mu thràth ga fhilleadh a-steach do thoraidhean dealanach luchd-cleachdaidh agus seirbheisean sruthadh ciùil, cha deach gabhail ris gu farsaing fhathast le àrd-ùrlaran meadhanan leithid craolaidhean naidheachdan. Ach, tha e deatamach gun tèid na buannachdan aige a nochdadh don luchd-amhairc.

Le bhith a’ fastadh Dolby Atmos Music, faodaidh luchd-èisteachd eòlas fhaighinn air ceòl mar gum biodh iad san t-seòmar leis an luchd-ciùil. Bidh gluasadan fiùghantach ionnstramaidean agus guthan a’ cruthachadh mothachadh air làthaireachd nas àirde, a’ dèanamh an eòlas èisteachd nas beairtiche agus nas tarraingiche.

Tha leudachadh Dolby Atmos a-steach don raon ciùil a’ comharrachadh gluasad mòr san dòigh sa bheil sinn ag ithe susbaint claisneachd. Tha e a’ toirt a-steach ìre de dhoimhneachd agus mothachadh spàsail nach robh air a choileanadh roimhe seo le cruthan stereo traidiseanta.

Mar a bhios Dolby Atmos Music a’ faighinn barrachd tarraing, thathar an dùil gun atharraich e gnìomhachas a’ chiùil agus gun atharraich e mar a bhios sinn a’ faicinn agus a’ faighinn tlachd à ceòl. Leis a’ chomas aige àrainneachd claisneachd bogaidh is cèis a chruthachadh, tha Dolby Atmos Music gu bhith na inbhe ùr airson cinneasachadh is caitheamh ciùil.

