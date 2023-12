Ciamar a gheibh stèiseanan fànais ocsaidean?

Tiotal: A’ foillseachadh na dìomhaireachdan: na siostaman solair ocsaidean innleachdach de stèiseanan fànais

Ro-ràdh:

Tha stèiseanan fànais, iongantasan innleadaireachd daonna, nan àrd-ùrlaran deatamach airson rannsachadh saidheansail, co-obrachadh eadar-nàiseanta, agus sgrùdadh daonna taobh a-muigh crìochan na Talmhainn. Feumaidh na h-àrainnean taobh a-muigh seo faighinn thairis air grunn dhùbhlain, a’ gabhail a-steach solar goireas a mhaireas beatha: ocsaidean. San artaigil seo, bidh sinn a’ sgrùdadh nan dòighean toinnte a leigeas le stèiseanan fànais solar cunbhalach de ocsaidean fhaighinn agus a chumail suas, a’ tilgeil solas air na teicneòlasan agus na pròiseasan ùr-ghnàthach a tha na lùib.

A’ tuigsinn siostaman solarachaidh ocsaidean:

1. Electrolysis: Pròiseas Beatha

Is e electrolysis aon de na prìomh dhòighean air a chleachdadh air stèiseanan fànais gus ocsaidean a ghineadh. Tha am pròiseas seo a’ toirt a-steach a bhith a’ roinneadh mholacilean uisge (H2O) ann an hydrogen (H2) agus ocsaidean (O2) a’ cleachdadh sruth dealain. Bidh aonadan electrolysis air stèiseanan fànais a’ cleachdadh electrodes agus membran sònraichte gus am freagairt seo a dhèanamh comasach, a’ comasachadh ocsaidean a sgaradh agus a chruinneachadh airson caitheamh criutha.

2. Siostaman gineadh ocsaidean (OGS)

Bidh stèiseanan fànais gu tric a’ toirt a-steach Siostaman Gineadh Oxygen adhartach (OGS) a bhios a’ cleachdadh diofar dhòighean gus ocsaidean a dhèanamh. Bidh na siostaman sin a’ cleachdadh criathar moileciuil, a tha nan stuthan a tha comasach air gasaichean a ghlacadh gu roghnach, gus ocsaidean a thoirt a-mach à àile an stèisein. Bidh na criathar moileciuil a’ glacadh ghasaichean eile, a’ leigeil le ocsaidean fìor-ghlan a leigeil ma sgaoil airson speuradairean anail a tharraing.

3. Gineadh ocsaidean connaidh soladach (SFOG)

Is e dòigh eile air a chleachdadh gus ocsaidean a ghineadh ann an stèiseanan fànais an siostam Gineadh Oxygen Fuel Solid (SFOG). Bidh an teicneòlas seo a’ cleachdadh connadh cruaidh, leithid lithium perchlorate, a bhios a’ sgaoileadh ocsaidean nuair a thèid a theasachadh. Tha an siostam SFOG a’ comasachadh ocsaidean a leigeil ma sgaoil fo smachd airson cleachdadh criutha agus aig an aon àm a’ toirt air falbh carbon dà-ogsaid à àile an stèisein.

4. Miseanan Ath-sholarachaidh

Bidh stèiseanan fànais, leithid an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta (ISS), a’ faighinn mhiseanan ath-sholarachaidh cunbhalach bhon Talamh. Tha pàirt deatamach aig na miseanan sin ann a bhith ag ath-lìonadh ghoireasan riatanach, a’ toirt a-steach ocsaidean. Bidh bàta-fànais bathair, leithid SpaceX's Dragon no Northrop Grumman's Cygnus, a’ lìbhrigeadh tancaichean fo chuideam làn ocsaidean don stèisean. Tha na tancaichean sin an uairsin ceangailte ri siostaman taic beatha an stèisein, a’ dèanamh cinnteach gum bi solar leantainneach de dh’èadhar a ghabhas anail don sgioba.

Ceistean cumanta:

Q1. Dè an ìre de ocsaidean a dh’ fheumas stèisean fànais gach latha?

A1. Bidh caitheamh ocsaidean air stèisean fànais ag atharrachadh a rèir an àireamh de bhuill a’ chriutha a bhios an làthair. Air an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta, mar as trice bidh feum aig gach speuradair timcheall air 1 cileagram (2.2 not) de ocsaidean gach latha.

Q2. Am faod stèiseanan fànais ocsaidean ath-chuairteachadh?

A2. Tha, bidh stèiseanan fànais a’ cleachdadh siostaman sòlaimte gus ocsaidean ath-chuairteachadh agus a ghlanadh. Tha carbon dà-ogsaid air a thoirt a-mach le speuradairean air a thoirt air falbh tro phròiseasan mar an ath-bhualadh Sabatier, far a bheil e air a chur còmhla ri hydrogen gus uisge agus meatan a dhèanamh. Tha an t-uisge an uairsin air a electrolyzed gus ocsaidean ath-nuadhachadh, a 'crìochnachadh an lùb ath-chuairteachaidh.

Q3. A bheil siostaman cùl-taic èiginneach ann airson solar ocsaidean?

A3. Tha siostaman gun fheum aig stèiseanan fànais gus dèanamh cinnteach gu bheil ocsaidean ri fhaighinn ma bhios èiginn ann. Bidh na siostaman cùl-taic sin, a’ toirt a-steach tancaichean ocsaidean a bharrachd agus masgaichean ocsaidean èiginneach, a’ toirt lìon sàbhailteachd don sgioba ann an suidheachaidhean èiginneach.

Co-dhùnadh:

Tha na siostaman solarachaidh ocsaidean toinnte air bòrd stèiseanan fànais nan dearbhadh air innleachdas daonna agus adhartas teicneòlach. Tro electrolysis, Siostaman Gineadh Oxygen (OGS), Gineadh Oxygen Fuel Solid (SFOG), agus miseanan ath-sholarachaidh cunbhalach, tha speuradairean a’ faighinn solar leantainneach de ocsaidean a mhaireas beatha. Mar a chumas sinn oirnn a’ sgrùdadh farsaingeachd an fhànais, gun teagamh thig na siostaman sin air adhart, a’ dèanamh cinnteach à sàbhailteachd agus sunnd an fheadhainn a tha ag iomairt taobh a-muigh àile ar planaid.