Mar a tha Innealan Blockchain ag ath-nuadhachadh eadar-lìn de rudan (IoT)

Tha Internet of Things (IoT) air a bhith na phrìomh fhacal ann an gnìomhachas an teicneòlais airson ùine mhòr a-nis. Tha e a 'toirt iomradh air an lìonra de dh'innealan eadar-cheangailte a bhios a' conaltradh agus ag iomlaid dàta ri chèile. Bho dhachaighean snasail gu fèin-ghluasad gnìomhachais, tha comas aig IoT diofar roinnean atharrachadh. Ach, tha na draghan tèarainteachd is prìobhaideachd co-cheangailte ri IoT air a bhith na phrìomh chnap-starra a-riamh. Seo far a bheil teicneòlas blockchain a ’tighinn a-steach.

Tha Blockchain, an teicneòlas bunaiteach air cùl cryptocurrencies mar Bitcoin, na leabhar-cunntais dì-mheadhanaichte agus follaiseach a bhios a’ clàradh ghnothaichean thar iomadh coimpiutair. Bidh e a’ dèanamh cinnteach à ionracas agus tèarainteachd dàta le bhith ga dhèanamh dìonach agus neo-ghluasadach. A-nis, smaoinich air cumhachd blockchain a thoirt còmhla le innealan IoT. Tha comas aig a’ chothlamadh seo cruth-atharrachadh a dhèanamh air an dòigh sa bheil sinn ag eadar-obrachadh le innealan snasail agus dèanamh cinnteach à tèarainteachd ar dàta.

Is e aon de na prìomh bhuannachdan bho bhith a’ cleachdadh blockchain ann an IoT tèarainteachd leasaichte. Tha siostaman meadhanaichte traidiseanta ann an cunnart bho ionnsaighean saidhbear, oir faodaidh aon phuing fàiligeadh an lìonra gu lèir a mhilleadh. Le blockchain, tha gach gnothach air a chlàradh ann am bloc agus air a cheangal ris an fhear roimhe, a’ cruthachadh sreath fiosrachaidh a tha gu math duilich atharrachadh. Tha seo ga fhàgail cha mhòr do-dhèanta do luchd-hackers bacadh a chuir air an dàta a thèid a ghluasad eadar innealan IoT.

A bharrachd air an sin, tha blockchain cuideachd a ’comasachadh gnothaichean tèarainte co-aoisean eadar innealan IoT gun fheum air eadar-mheadhanairean. Tha seo a’ cur às don fheum air ùghdarrasan meadhanaichte, a’ lughdachadh chosgaisean agus a’ meudachadh èifeachdas. Mar eisimpleir, ann an suidheachadh dachaigh spaideil, faodaidh blockchain conaltradh dìreach a chomasachadh eadar innealan leithid teirmeastait, solais, agus siostaman tèarainteachd, gun a bhith an urra ri meadhan meadhan.

FAQ:

C: Dè a th’ ann an Internet of Things (IoT)?

A: Tha Internet of Things a’ toirt iomradh air an lìonra de dh’ innealan eadar-cheangailte a bhios a’ conaltradh agus ag iomlaid dàta ri chèile.

C: Dè a th 'ann an blockchain?

A: Tha Blockchain na leabhar-cunntais dì-mheadhanaichte agus follaiseach a bhios a’ clàradh ghnothaichean thar ioma-choimpiutairean, a’ dèanamh cinnteach à ionracas agus tèarainteachd dàta.

C: Ciamar a tha blockchain ag àrdachadh tèarainteachd ann an IoT?

A: Bidh Blockchain a’ dèanamh dàta dìon-bacaidh agus so-ruigsinneach, ga dhèanamh air leth duilich do luchd-hackers am fiosrachadh a thèid a ghluasad eadar innealan IoT atharrachadh.

C: Ciamar a tha blockchain a’ comasachadh gnothaichean tèarainte co-aoisean ann an IoT?

A: Bidh Blockchain a’ cur às don fheum air eadar-mheadhanairean, a’ leigeil le innealan IoT conaltradh gu dìreach agus conaltradh ri chèile, a’ lughdachadh chosgaisean agus a’ meudachadh èifeachdas.

Gu crìch, tha comas aig amalachadh teicneòlas blockchain le innealan IoT an dòigh sa bheil sinn ag eadar-obrachadh le innealan snasail ath-nuadhachadh. Le bhith ag àrdachadh tèarainteachd agus a’ comasachadh gnothaichean tèarainte bho cho-aoisean, tha innealan blockchain ag ullachadh na slighe airson eag-shiostam IoT nas tèarainte agus nas èifeachdaiche. Mar a bhios an teicneòlas seo a’ sìor fhàs, faodaidh sinn a bhith an dùil ri adhartas mòr fhaicinn ann an grunn roinnean, bho dhachaighean snasail gu fèin-ghluasad gnìomhachais.