Ag atharrachadh èadhar teth gu uisge òil: Briseadh ùr ann am buain uisge

Tha luchd-rannsachaidh aig Oilthigh Texas ann an Austin air adhartas mòr a dhèanamh san oidhirp gus fuasgladh a chruthachadh airson gainnead uisge. Anns an rannsachadh as ùire aca, a chaidh fhoillseachadh ann an Proceedings of the National Academy of Sciences, tha iad air hydrogel le einnsean moileciuil a leasachadh a tha comasach air uisge òil glan a thoirt a-mach à èadhar teth le bhith a’ cleachdadh lùth na grèine a-mhàin.

Tha an hydrogel a 'leigeil le uisge a bhith air a thoirt a-mach gu luath agus gu h-èifeachdach bhon àile, eadhon ann an teòthachd cho àrd ri 104 ceum Fahrenheit, ga dhèanamh freagarrach airson sgìrean le cus teas agus ruigsinneachd cuingealaichte air uisge glan. Leis an teicneòlas seo, bhiodh e comasach dha daoine uisge fhaighinn air ais dìreach le bhith a ’cur inneal a-muigh, gun fheum air caitheamh lùtha a bharrachd.

Faodaidh an hydrogel eadar 3.5 agus 7 cileagram de uisge a thoirt a-mach gach cileagram de stuth gel, a rèir ìrean taiseachd. Is e an rud a tha a’ suidheachadh an rannsachaidh seo eadar-dhealaichte sùbailteachd an hydrogel gu microgels, a tha gu mòr ag àrdachadh astar agus èifeachdas glacadh agus leigeil às uisge. Le bhith ag atharrachadh an hydrogel gu mìrean meanbh-mheudach, tha an luchd-rannsachaidh air sorbent fìor èifeachdach a leasachadh a dh’ fhaodas cinneasachadh uisge a mheudachadh gu mòr tro iomadh cuairt làitheil.

Is e àrdachadh teicneòlas an ath cheum cudromach. Tha an luchd-rannsachaidh an dùil na co-dhùnaidhean aca a thionndadh gu fuasgladh cosgais ìseal, so-ghiùlain airson uisge òil glan a chruthachadh a ghabhas cleachdadh air feadh an t-saoghail. Dh’ fhaodadh an leasachadh seo a bhith ag atharrachadh beatha dha àireamhan aig nach eil cothrom bunaiteach air uisge glan, leithid ann an Etiòpia, far a bheil faisg air 60% den t-sluagh mu choinneimh an dùbhlain seo.

Tha planaichean airson an teicneòlais san àm ri teachd a’ toirt a-steach innleadaireachd nam microgels as fheàrr gus èifeachdas a leasachadh tuilleadh. Tha an luchd-rannsachaidh cuideachd a’ sgrùdadh cleachdadh stuthan organach gus cosgaisean cinneasachaidh a lughdachadh. Ach, tha dùbhlain ann fhathast ann a bhith a’ sgèileadh cinneasachadh borb agus a’ dèanamh cinnteach à seasmhachd an toraidh. A bharrachd air an sin, tha oidhirpean a’ dol air adhart gus dreachan so-ghiùlain den inneal a chruthachadh airson diofar shuidheachaidhean tagraidh.

Tha comas aig an adhartas seo lòchran dòchais a thoirt do roinnean air an tug gainnead uisge buaidh. Tha an comas èadhar teth a thionndadh gu uisge òil le bhith a’ cleachdadh lùth na grèine gar toirt aon cheum nas fhaisge air fuasgladh seasmhach a lughdaicheas duilgheadasan gainnead uisge air feadh an t-saoghail.

Source:

Gnothaichean Acadamaidh Nàiseanta nan Saidheansan