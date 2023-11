Fòn-smart ùr Honor X50i + air fhaicinn: Dealbhadh gun samhail agus mion-chomharrachaidhean drùidhteach

Ann an tionndadh inntinneach de thachartasan, tha postair a chaidh a leigeil ma sgaoil air Weibo air solas a chuir air am fòn cliste Honor X50i + a tha ri thighinn. Ged nach eil dearbhadh oifigeil ann bhon bhrand fhathast, tha an ìomhaigh a chaidh a leigeil ma sgaoil a’ nochdadh mion-fhiosrachadh inntinneach mu dhealbhadh agus mion-chomharrachadh an inneil.

A thaobh dealbhadh, tha an Honor X50i + a’ taisbeanadh modal camara cùil sònraichte anns a bheil dà chamara agus flash LED. Tha oirean a’ fòn rèidh, agus tha dùil gum bi e ri fhaighinn ann an tionndaidhean dath gorm is pinc iongantach. Gu mì-fhortanach, chan eil taobh aghaidh an inneil ri fhaicinn anns a’ phostair a chaidh a leigeil ma sgaoil, a tha gar fàgail ceasnachail a thaobh am bi toll punch no scrion uisge-uisge ann. A bharrachd air an sin, tha coltas gu bheil sganair lorgan-meòir aghaidh-aghaidh air an inneal airson fuasgladh goireasach.

A’ gluasad air adhart gu na mion-chomharrachaidhean fathann, thathas a’ creidsinn gu bheil an Honor X50i + a’ freagairt ris an inneal a chaidh a dhearbhadh roimhe leis an àireamh mhodail LLY-AN00. A rèir liosta TENAA, tha coltas ann gum bi taisbeanadh fialaidh 6.7-òirleach LCD FHD + aig a’ fòn cliste le rùn de 2412 x 1080 piogsail agus ìre ùrachaidh àrd a dh’ fhaodadh a bhith ann. Bidh cumhachd an X50i + na chip neo-ainmichte 2.4GHz, a’ dèanamh cinnteach à coileanadh fuaigheil agus ceangal 5G.

A bharrachd air an sin, tha dùil gum bi an Honor X50i + a ’tabhann grunn roghainnean RAM bho 6 GB gu whopping 16 GB, còmhla ri diofar chomasan stòraidh a’ tòiseachadh bho 128 GB suas gu 1 TB. Is fhiach a bhith mothachail nach toir an inneal taic do leudachadh stòraidh taobh a-muigh.

Bidh luchd-dealasach camara air leth toilichte faighinn a-mach gu bheilear ag ràdh gu bheil suidheachadh camara drùidhteach aig an Honor X50i +. Thathas ag aithris gur e lionsa 8-megapixel a th’ anns a’ chamara aghaidh, fhad ‘s a thathar an dùil gum bi camara bun-sgoile 108-megapixel whopping an cois camara àrd-sgoile 2-megapixel.

Gu inntinneach, tha an Honor X50i + ri fhaighinn mu thràth airson ro-òrdughan ann an Sìona agus thathar ag aithris gun dèan e a’ chiad turas oifigeil aige air 10 Samhain, aig an aon àm ri fèis bhùthan Sìona Double Eleven (11 Samhain). Tha sinn a’ feitheamh gu dùrachdach ri tuilleadh mion-fhiosrachaidh oifigeil agus an cothrom eòlas fhaighinn air a’ fòn cliste ris an robh dùil.

Ceistean Cumanta

1. A bheil am fòn cliste Honor X50i+ air a dhearbhadh gu h-oifigeil?

Gu ruige seo, chan eil dearbhadh oifigeil ann bho Honor a thaobh a bhith ann no leigeil ma sgaoil fòn cliste Honor X50i +. Ach, tha postair a chaidh fhoillseachadh air Weibo a’ moladh gun tèid a chuir air bhog a dh’ aithghearr.

2. Dè am feart dealbhaidh sònraichte a tha aig an Honor X50i +?

Tha am postair a chaidh a leigeil ma sgaoil a’ nochdadh modal camara cùil sònraichte air an Honor X50i +, anns a bheil dà chamara agus flash LED. Tha dùil gum bi oirean rèidh air a’ fòn cuideachd agus thig e ann an tionndaidhean dath gorm is pinc.

3. Dè na mion-chomharrachaidhean a th' aig an Honor X50i+?

Tha mion-chomharrachadh fathann airson an Honor X50i + a’ toirt a-steach taisbeanadh 6.7-òirleach LCD FHD +, chip neo-ainmichte 2.4GHz le ceangal 5G, grunn roghainnean RAM bho 6 GB gu 16 GB, agus comasan stòraidh a’ tòiseachadh bho 128 GB suas gu 1 TB. Thathas an dùil cuideachd gum bi camara aghaidh 8-megapixel air a’ fòn agus suidheachadh camara cùil air a dhèanamh suas de phrìomh chamara 108-megapixel agus camara àrd-sgoile 2-megapixel.

4. Cuin as urrainn dhuinn a bhith an dùil gun tèid an Honor X50i + a chuir air bhog gu h-oifigeil?

Thathas ag aithris gun tèid an Honor X50i + a chuir air bhog gu h-oifigeil air 10 Samhain, aig an aon àm ri fèis bhùthan Double Eleven ann an Sìona. Ach, tha e ciallach feitheamh ri dearbhadh oifigeil bhon bhrand.