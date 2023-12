Oileanaich le foghlam dachaigh ann am Wall Township air an casg bho ghnìomhachd sgoile

Ann an gluasad connspaideach, tha bòrd sgoile Wall Township ann an New Jersey air aontachadh ri atharrachadh poileasaidh a chuireas casg air oileanaich le foghlam dachaigh bho bhith a’ gabhail pàirt ann an spòrs sgoile, clubaichean, agus gnìomhan taobh a-muigh na sgoile. Tha an co-dhùnadh seo air cùl-taic adhbhrachadh bho phàrantan agus clann san dachaigh a bha ag argamaid an aghaidh atharrachadh poileasaidh aig coinneamh san t-Sultain.

Tha àrdachadh foghlam dachaigh ann an New Jersey, gu sònraichte aig àm a’ ghalair lèir-sgaoilte COVID-19, air leantainn gu barrachd chòmhraidhean mu bhith a’ toirt a-steach oileanaich le foghlam dachaigh ann an gnìomhachd sgoile poblach. Fhad ‘s a tha cuid de stàitean a’ leigeil le oileanaich dachaigheil pàirt a ghabhail ann an spòrs agus gnìomhachd eadar-sgoile eile, bidh New Jersey a ’fàgail a’ cho-dhùnaidh seo suas gu sgìrean sgoile ionadail.

Dh’ainmich bòrd-sgoile Wall Township casg den aon seòrsa air oileanaich le foghlam dachaigh ann an coimhearsnachdan faisg air làimh mar adhbhar airson an atharrachadh poileasaidh aca. Ach, cha tug oifigearan bòrd na sgoile beachd sam bith seachad mun cho-dhùnadh aca.

Dhiùlt an dà chuid Comann Sgoiltean Dachaigh New Jersey agus Comann Dìon Laghail Sgoile Dachaigh seasamh a ghabhail air co-dhùnadh bòrd-sgoile Wall Township. Ach, chuir iad an cèill an dòchas gum b’ urrainn do sgoiltean poblach dòighean a lorg airson a bhith nas in-ghabhaltach agus iad a’ toirt spèis don roghainn sgoil-dachaigh.

Tha luchd-càineadh an atharrachaidh poileasaidh ag argamaid gu bheil e toirmeasgach agus a’ diùltadh cothrom do dh’ oileanaich le foghlam dachaigh pàirt a ghabhail ann an gnìomhachd le an co-aoisean san sgoil phoblach. Tha iad den bheachd gu bheil comas aig luchd-sgoile dachaigh a dhol an sàs ann an gnìomhachd sgoile coimhearsnachd nas làidire agus nas sàbhailte a bhrosnachadh.

Chaidh an casg air oileanaich le foghlam dachaigh a bhith an sàs ann an gnìomhachd taobh a-muigh na sgoile a chuir an gnìomh ann an sgìrean sgoile eile ann an New Jersey, leithid Middletown. Ach, tha buill coimhearsnachd ann am Baile Mheadhain air a bhith gutha an aghaidh a' phoileasaidh, a' cur ìmpidh air bòrd na sgoile ath-bheachdachadh.

Tha foghlam dachaigh air fàs gu mòr anns na bliadhnachan mu dheireadh, leis an roghainn a’ fàs nas mòr-chòrdte eadhon ri linn galar lèir-sgaoilte COVID-19. Ann an New Jersey, tha clàraidhean dachaigh-sgoile air a bhith a’ sìor fhàs bhon ghalar sgaoilte, agus a dh’ aindeoin sgoiltean a ’tilleadh gu àbhaisteas, tha mòran oileanach fhathast a’ taghadh foghlam dachaigh.

Tha an cuspair air am bu chòir cead a thoirt do dh’ oileanaich dachaigheil pàirt a ghabhail ann an gnìomhachd sgoile poblach fhathast na chuspair connspaideach, le diofar bheachdan air a’ chùis. Aig a’ cheann thall, tha e an urra ri gach sgìre sgoile fa-leth co-dhùnadh ciamar a làimhsicheas iad toirt a-steach oileanaich dachaigheil ann an gnìomhachd taobh a-muigh na sgoile.