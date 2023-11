Tha an toileachas a’ tòiseachadh: Tha reic Steam Black Friday an seo!

Tha na reic Steam Black Friday ris an robh dùil gu mòr air tòiseachadh gu h-oifigeil, a’ tabhann sàr-sheachdain de chùmhnantan iongantach dha cluicheadairean air raon farsaing de thiotalan mòr-chòrdte. A’ tòiseachadh aig 6PM GMT / 8PM CEST / 10AM PT / 1PM ET, tha an fhèill a’ gealltainn a bhith na thoileachas dha daoine a tha dèidheil air geamannan air feadh an t-saoghail. Bidh an tachartas seo ris an robhar a’ feitheamh gu mòr a’ ruith gu 28 Samhain, a’ toirt ùine gu leòr dha luchd-gamers a dhol an sàs anns an cur-seachad as fheàrr leotha anns an t-seusan shaor-làithean a tha ri thighinn.

Ged nach tèid an liosta iomlan de gheamannan lasaichte fhoillseachadh ach nuair a thòisicheas an reic, tha Steam air sealladh inntinneach a thoirt dhuinn air na bu chòir a bhith an dùil tro trèilear inntinneach a sheallas taghadh de gheamannan a tha a’ gabhail pàirt san tachartas. Tha an loidhne-loidhne na mheasgachadh drùidhteach de chlasaichean measail agus de na blockbusters o chionn ghoirid. Bidh seudan nas sine mar Terraria agus Hunt: Showdown a’ roinn an solas còmhla ri fiosan nas ùire leithid The Last Of Us: Pàirt 1, Marvel's Spider-Man: Miles Morales, agus Starfield, a’ gealltainn raon farsaing de roghainnean airson a h-uile blas geama.

Le cur air bhog o chionn ghoirid Steam Deck OLED air a bheil iarrtas mòr, a tha air ùidh luchd-dealasach geamannan inneal-làimhe a thogail, tha mòran a’ cumail sùil gheur air an reic airson lasachaidhean a dh’ fhaodadh a bhith ann air geamannan a tha co-chosmhail ris an inneal mòr-chòrdte. Tha dùil cuideachd ri lasachaidhean sam bith a dh’ fhaodadh a bhith air an inneal fhèin, leis gu bheil cluicheadairean a ’coimhead air adhart ri bhith ag àrdachadh an eòlas cluich leis an t-siostam inneal-làimhe ùr-nodha seo.

Tha toirt a-steach tiotalan nas ùire, leithid Like A Dragon: Am Fear a chuir às dha ainm agus Call of Duty: Modern Warfare 3, san fhèill fhathast mì-chinnteach. Tha reic roimhe seo air toraidhean measgaichte a nochdadh airson fiosan o chionn ghoirid, le cuid air an dùnadh a-mach gu tur no a’ faighinn glè bheag de lasachaidhean an taca ri tiotalan eile. Ach, tha dùil àrd leis gu bheil cluicheadairean a’ feitheamh gu dùrachdach ri fios mu na geamannan falaichte sin a tha rim faighinn agus lasachaidhean a dh’ fhaodadh a bhith ann.

Mar a bhios a 'choimhearsnachd gaming a' comharrachadh teachd a-steach reic Steam Black Friday, bidh an toileachas a 'lìonadh an èadhair. Le cùmhnantan tarraingeach, lasachaidhean, agus sreath air leth de gheamannan, leigidh an tachartas seo le cluicheadairean na leabharlannan aca a leudachadh agus tachartasan ùra a sgrùdadh gun a bhith a’ briseadh a’ bhanca. Dèan deiseil airson grèim fhaighinn air na tiotalan as fheàrr leat agus tòiseachadh air tursan didseatach inntinneach a bheir aoigheachd dhut tro sheusan nan saor-làithean agus nas fhaide air falbh!

Ceistean Bitheanta

1. Cuin a thòisicheas reic Steam Black Friday?

Bidh reic Steam Black Friday a’ tòiseachadh an-diugh agus a’ tòiseachadh aig 6PM GMT / 8PM CEST / 10AM PT / 1PM ET.

2. Dè cho fada 'sa mhaireas reic Steam Black Friday?

Mairidh an reic airson dìreach seachdain, a’ crìochnachadh air 28 Samhain aig an aon àm a thòisich e.

3. Dè na geamannan ris am faod sinn a bhith an dùil fhaicinn air an reic?

Ged nach tèid an làn liosta de gheamannan a tha an sàs anns an fhèill fhoillseachadh ach nuair a thòisicheas e, tha trèilear a chaidh fhoillseachadh le Steam air sealladh fhaighinn air cuid de na tiotalan a bha a’ toirt a-steach leithid Terraria, Hunt: Showdown, The Last Of Us: Part 1, Marvel's Spider- Fear: Miles Morales, agus Starfield.

4. Am bi an Steam Deck OLED air a lùghdachadh rè an reic?

Cha deach lasachaidhean air an Steam Deck OLED fhèin a dhearbhadh, ach tha mòran de luchd-gamers an dòchas lùghdachaidhean prìsean a dh’ fhaodadh cur ris an eòlas cluich aca.

5. Am bi tiotalan nas ùire mar Like A Dragon: Am Fear a Sgrios A Ainm agus Call Of Duty: Modern Warfare 3 air an toirt a-steach don fhèill?

Tha e fhathast mì-chinnteach am bi tiotalan nas ùire mar phàirt den fhèill, leis gu bheil reic roimhe air toraidhean measgaichte a nochdadh airson fiosan o chionn ghoirid. Ach, tha cluicheadairean a’ feitheamh gu dùrachdach ri fios sam bith a thaobh na tha iad rim faighinn agus lasachaidhean a dh’ fhaodadh a bhith ann.