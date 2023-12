Faigh a-mach do bhliadhna ann an ceòl le Spotify Wrapped

Co-dhiù a bha thu air turas sgrùdaidh ciùil no air comhfhurtachd fhaighinn ann am fuinn air a bheil thu eòlach san àm a dh’ fhalbh, bha Spotify ann airson clàr-fuaim foirfe do bhliadhna a ghlèidheadh. A-nis, le sgaoileadh 2023 Spotify Wrapped, faodaidh tu dàibheadh ​​​​a-steach do mhion-fhiosrachadh na bliadhna ath-bhreithneachaidh agad.

Tha 2023 Wrapped na chomharrachadh air na h-amannan a mhìnich do bhliadhna air Spotify. Bidh e a’ taisbeanadh an luchd-ealain, òrain, clàran agus podcastan as fheàrr a chòrd ri còrr air 574 millean neach-leantainn air feadh an t-saoghail. Tha an eòlas cleachdaiche pearsanaichte seo làn de fheartan eadhon nas eadar-ghnìomhach, a’ toirt dhut a h-uile dad a dh ’fheumas tu gus do bhliadhna èisteachd a chomharrachadh.

Gus tòiseachadh, dèan cinnteach gu bheil an aplacaid Spotify agad ùraichte. An uairsin, faigh cothrom air do phearsanachadh Wrapped san app gluasadach Spotify airson iOS agus Android. Airson a’ chiad uair a-riamh, faodaidh tu cuideachd Wrapped fhaicinn bho bhrobhsair sam bith le bhith a’ tadhal air Spotify.com/Wrapped.

Seo cuid de fheartan inntinneach ris am faod dùil a bhith agad bho 2023 Spotify Wrapped:

Mise ann an 2023:

Faigh a-mach na cleachdaidhean sruthadh a mhìnich an èisteachd ciùil agad tron ​​​​bhliadhna. Foillsich caractar èisteachd sònraichte a tha air a dhealbhadh a rèir do bhlas agus do chleachdaidhean air Spotify.

Baile Fuaim:

Rannsaich am baile-mòr as fheàrr a fhreagras air na roghainnean èisteachd agad agus dàimh neach-ealain. Dèan ceangal ris na seallaidhean ciùil as motha a tha a’ freagairt riut.

Na 5 gnèithean as fheàrr:

Faigh riochdachadh lèirsinneach de na còig gnèithean ciùil as fheàrr agad ann an dealbhadh spòrsail air a bhrosnachadh le ceapaire. Faic mar a tha na gnèithean sin air an cruinneachadh anns na cleachdaidhean èisteachd agad.

Na 5 prìomh luchd-ealain:

Faigh sealladh air na mìosan sònraichte nuair a bha an èisteachd agad aig àirde airson gach neach-ealain. Dèan dealbh nas coileanta den bhliadhna agad air Spotify agus an luchd-ealain a chuir ris a’ chlàr-fuaim pearsanta agad.

Na Teachdaireachdan Neach-ealain agad:

Faigh teachdaireachdan pearsanaichte bhon phrìomh luchd-ealain agad san eòlas Wrapped agad. Tadhail air an Wrapped feed gus faighinn gu teachdaireachdan bhidio bho mhìltean de luchd-ealain, a’ toirt a-steach ainmean cliùiteach mar Taylor Swift, Bad Bunny, SZA, agus Jung Kook.

Tha Spotify cuideachd air dòighean ùra a thoirt a-steach airson Wrapped a mhealtainn am-bliadhna. Tha am biadhadh fillte air an scrion dachaigh Spotify agad a’ toirt seachad àite aon-stad airson a h-uile rud a tha air a phasgadh. Faigh a-mach na liostaichean-cluiche deasachaidh as fheàrr, faigh cothrom air bathar bhon phrìomh luchd-ealain agad, faic roghainnean cuirm-chiùil faisg ort, agus mòran a bharrachd.

A bharrachd air an sin, thoir cuireadh do charaidean measgachadh de na prìomh òrain agad a chruthachadh le bhith a’ cleachdadh sìoltachan 2023 Wrapped Top Songs. Cuir còmhla na slighean as fheàrr leat ann an aon liosta-cluiche co-roinnte airson eòlas ciùil co-obrachail.

Gus an comharrachadh a dhèanamh eadhon nas inntinniche, tha Spotify air tachartasan agus iomairtean iongantach a dhealbhadh air feadh an t-saoghail. Bho chomharrachadh seòlaidh Lil Yachty ann an Atlanta gu gearradh fuilt gun samhail ann an Indonesia, bidh na tachartasan sin a’ toirt Wrapped, luchd-ealain, com-pàirtichean, agus gluasadan èisteachd beò ann an dòighean ris nach robh dùil.

A bharrachd air an sin, faodaidh luchd-leantainn a bhith an dùil ri Spotify Singles sònraichte bho luchd-ealain air feadh an t-saoghail, gad thoirt air turas ciùil cruinne. Bidh WonderWrapped a’ tilleadh le marsanta le deasachadh cuibhrichte, a’ leigeil le luchd-leantainn na clàran a dhìreadh agus pàirt a ghabhail ann an spòrs le cuspair Wrapped. Agus dha leannanan ball-coise, bidh cluicheadairean FC Barcelona an sàs ann an geam tomhais de Wrapped a chèile, a’ toirt sealladh dha luchd-leantainn air na roghainnean ciùil aca.

Iarr na h-òrain as fheàrr agad, rannsaich a-steach do na gluasadan èisteachd agad, agus gabh ri draoidheachd na bliadhna agad ann an ceòl le Spotify Wrapped. Comharraich an luchd-ealain, gnèithean, agus amannan a rinn do bhliadhna neo-chinnteach.

CÀBHA

C: Ciamar a gheibh mi cothrom air Spotify Wrapped?

F: Dèan cinnteach gu bheil an tionndadh as ùire agad den app Spotify air a chuir a-steach air an inneal gluasadach agad. Fosgail an aplacaid agus lorgaidh tu an t-eòlas fillte pearsanta agad air an duilleag-dhachaigh. Faodaidh tu cuideachd faighinn gu Wrapped bho bhrobhsair lìn sam bith le bhith a’ tadhal air Spotify.com/Wrapped.

C: An urrainn dhomh mo Spotify Wrapped a cho-roinn le daoine eile?

A: Gu dearbh! Tha Spotify ga dhèanamh furasta an t-eòlas fillte agad a cho-roinn le caraidean agus lìonraidhean sòisealta. Dìreach tap air a ’phutan Share taobh a-staigh na h-aplacaid no cleachd na ceanglaichean a chaidh a thoirt seachad nuair a choimheadas tu air Wrapped air an lìon.

C: A bheil feartan ùra sam bith ann an Spotify Wrapped am-bliadhna?

F: Tha, tha Spotify air grunn fheartan ùra a thoirt a-steach airson 2023 Wrapped. 2023 gnè" feart.

C: An urrainn dhomh èisteachd ri teachdaireachdan bhon luchd-ealain as fheàrr leam?

F: Seadh, mar phàirt den eòlas Wrapped agad, gheibh thu teachdaireachdan bho aon de na prìomh luchd-ealain agad. Airson barrachd teachdaireachdan luchd-ealain, tadhal air an Wrapped feed far am faigh thu teachdaireachdan bhidio bho mhìltean de luchd-ealain, a’ toirt a-steach ainmean mòr-chòrdte mar Taylor Swift, Bad Bunny, agus SZA.

Q: Dè a th’ ann an Spotify Island agus WonderWrapped?

F: Is e eòlas eadar-ghnìomhach a th’ ann an Eilean Spotify far am faigh luchd-leantainn bathar deasachaidh cuibhrichte air a bhrosnachadh leis na blasan ciùil pearsanta aca. Tha WonderWrapped na phàirt de Spotify Island agus a’ toirt cothrom do luchd-leantainn na clàran a dhìreadh agus pàirt a ghabhail ann an gnìomhan sònraichte le cuspair Wrapped.

stòran:

