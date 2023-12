Bidh luchd-cleachdaidh a thuit mar neach-fulang le cairt creideas meallta a’ tabhann a-nis ion-roghnach airson airgead-dìolaidh

Tha riaghladairean feadarail air ainmeachadh gum faod luchd-cleachdaidh a chaidh am mealladh le tairgsean cairt creideas ro-aontaichte bho Credit Karma a-nis tagradh a chuir a-steach gus an cuid de rèiteachadh $ 3 millean fhaighinn. Tha an gnìomh a’ leantainn gnìomh èigneachaidh Coimisean Malairt Feadarail (FTC) an-aghaidh Credit Karma ann an 2022, far an deach a ràdh gun do chuir a’ chompanaidh fios meallta gu luchd-cleachdaidh mun inbhe “ro-aontaichte” aca no gun robh cothrom 90% aca air cead fhaighinn. Ach, ann an iomadh cùis, cha do choinnich na daoine sin ris na riatanasan riatanach.

Thuirt an FTC gun robh buaidh aig luchd-cleachdaidh a chuir a-steach airson na cairtean creideis sin chan ann a-mhàin ri sgrùdadh cruaidh air na h-aithisgean creideas aca ach cuideachd gum faodadh iad milleadh a dhèanamh air na sgòran creideis aca nan deidheadh ​​​​an diùltadh. Mar thoradh air an sin, tha a’ bhuidheann air pròiseas tagraidh a thòiseachadh airson faisg air 500,000 neach-cleachdaidh a dh’ fhaodadh a bhith airidh air airgead-dìolaidh.

Gheibh a’ mhòr-chuid den luchd-cleachdaidh air a bheil buaidh, timcheall air 497,425 neach, post-d le mion-fhiosrachadh mun phròiseas tagraidh. Ach, gheibh timcheall air 4,000 neach aig nach eil seòladh puist-d air faidhle fios tron ​​​​phost. Gus tagradh a chuir a-steach, faodaidh daoine tadhal air ftc.gov/CreditKarma. Airson ceistean sam bith, faodaidh iad fios a chuir [post-d fo dhìon] no fòn (866) 848-0871.

Tha Credit Karma air eas-aonta a nochdadh le casaidean an FTC agus air aonta rèiteachaidh a ruighinn gus a’ chùis a stad. Tha a’ bhuidheann air soilleireachadh nach e neach-iasaid a th’ ann agus nach bi iad a’ dèanamh cho-dhùnaidhean iasaid. An àite sin, tha Credit Karma ag amas air lèirsinn ionmhais a thoirt dha na 130 millean ball aige, a’ toirt a-steach an coltas gum faigh iad cead airson diofar thoraidhean ionmhais.

Is e an ceann-latha airson tagradh a chuir a-steach 4 Màrt, 2024. Thathas a’ brosnachadh luchd-cleachdaidh air an tug seo buaidh brath a ghabhail air a’ chothrom seo airson airgead-dìolaidh agus dèanamh cinnteach gu bheil na còraichean aca air an dìon.