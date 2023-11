Beachdan mu bhith a 'caitheamh mheasan: An fhìrinn mu bhith a' caitheamh mheasan

Tha mòran mì-thuigse ann mu bhith ag ithe mheasan. Bidh daoine gu tric a ’faighneachd mun àm as fheàrr airson measan ithe, am faodar an ithe às deidh biadh, agus a bheil iad freagarrach airson greimean-bìdh meadhan-oidhche. Dàibhidh sinn a-steach do chuid de na h-uirsgeulan sin agus lorg sinn an fhìrinn mu chaitheamh mheasan.

Myth 1: Cha bu chòir measan ithe ach air stamag falamh

Tha cuid den bheachd nach bu chòir measan a bhith air an ithe ach air stamag falamh gus na buannachdan beathachaidh aca a mheudachadh. Ach, chan eil seo fìor. Tha measan làn de bhiotamain, mèinnirean agus snàithleach riatanach, agus faodaidh iad a bhith nam pàirt fallain den daithead agad ge bith cuin a dh’ itheas tu iad. Ge bith an ann mar bhiadh-bìdh, le biadh, no air stamag falamh, bheir measan fhathast beathachadh luachmhor.

Myth 2: Cha bu chòir measan ithe às deidh biadh

Is e uirsgeul cumanta eile gum faod ithe mheasan às deidh biadh leantainn gu cùisean cnàmhaidh no bacadh a chuir air gabhail ri beathachadh. Ann an da-rìribh, tha e fìor mhath a bhith ag ithe mheasan às deidh biadh. Faodaidh toradh a bhith na roghainn milseag beathachail agus ìosal-calorie, a ’sàsachadh d’ fhiaclan milis fhad ‘s a bhios tu a’ toirt seachad vitamain, mèinnirean agus fiber. Dìreach bi mothachail air meud cuibhreannan agus tagh measan a tha a’ còrdadh riut.

Myth 3: Faodar measan ithe ann am meudan gun chrìoch

Ged a tha measan gun teagamh beathachail, tha smachd air cuibhreannan deatamach gus smachd a chumail air caitheamh calorie. Tha calaraidhean fhathast ann am measan, agus faodaidh iad cus ithe cur ri cuideam cuideam. Cleachd smachd air cuibhreannan agus cothromachadh an àireamh calorie iomlan agad leis a’ chosgais lùtha agad gus cuideam fallain a chumail suas.

Myth 4: Bidh measan aig bracaist leotha fhèin a’ cuideachadh le call cuideim

Ged a dh'fhaodas ithe mheasan aig bracaist a bhith na roghainn fallain, chan eil e na aonar a 'gealltainn call cuideim. Tha call cuideim air a dhearbhadh leis an àireamh calorie iomlan agad agus an caiteachas agad. Tha daithead cothromach agus fo smachd calorie, còmhla ri gnìomhachd chorporra cunbhalach, deatamach airson call cuideim soirbheachail agus seasmhach.

Myth 5: Tha measan ron leabaidh ag adhbhrachadh àrdachadh cuideam

A dh’ aindeoin creideas mòr-chòrdte, chan eil ithe mheasan ron leabaidh ag adhbhrachadh àrdachadh cuideam gu dìreach. Bidh àrdachadh cuideam a’ tachairt nuair a bhios tu gu cunbhalach ag ithe barrachd chalaraidhean na dh’ fheumas do bhodhaig, ge bith dè an t-àm a bhios do bhiadhan. Faodaidh toradh a bhith na roghainn bìdh beathachail agus ìosal-calorie ro àm na leabaidh ma tha an t-acras ort. Is e an àireamh calorie làitheil agad agus càileachd a’ bhiadh a dh’ itheas tu as cudromaiche.

Myth 6: Bidh measan sa mhadainn ag àrdachadh metabolism

Ged a tha e cudromach bracaist fallain a bhith agad, tha a’ bheachd gu bheil a bhith ag ithe mheasan sa mhadainn gu mòr ag àrdachadh do metabolism meallta. Tha buaidh aig an daithead iomlan agad, gnìomhachd chorporra, agus factaran ginteil air do metabolism, chan e dìreach àm do bhiadhan. Tha measan nan roghainn beathachail airson bracaist, ach bu chòir dhaibh a bhith nam pàirt de bhiadh cruinn.

Ann an co-dhùnadh, faodar measan a mhealtainn aig àm sam bith den latha, ge bith an ann air stamag falamh, le biadh, no mar bhiadh-bìdh meadhan-oidhche. Bidh iad a 'toirt seachad beathachadh riatanach agus tha iad ìosal ann an calaraidhean agus geir. Ach, tha e deatamach smachd a chumail air cuibhreannan agus daithead cothromach a chumail gus na buannachdan iomlan bho chaitheamh mheasan fhaighinn.