A bheil AI air a dhol seachad air deuchainn Turing?

Geàrr-chunntas:

Tha an deuchainn Turing, air a mholadh leis an neach-matamataig Breatannach agus neach-saidheans coimpiutair Alan Turing ann an 1950, na shlat-tomhais airson faighinn a-mach an urrainn inneal a bhith a’ nochdadh giùlan tuigseach nach gabh aithneachadh bho ghiùlan duine. Airson deicheadan, tha luchd-rannsachaidh agus luchd-leasachaidh air a bhith a’ feuchainn ri siostaman inntleachd fuadain (AI) a chruthachadh a bheir seachad an deuchainn seo. Ach, tha a’ cheist ann fhathast: a bheil AI mu dheireadh air ìre a ruighinn far an urrainn dha a dhol seachad air deuchainn Turing? Tha an artaigil seo a’ sgrùdadh suidheachadh làithreach AI, a’ sgrùdadh adhartasan o chionn ghoirid, agus a’ toirt seachad mion-sgrùdadh a bheil AI air a dhol thairis air a’ chlach-mhìle seo.

Ro-ràdh:

Tha an deuchainn Turing, gu tric air fhaicinn mar thomhas bunaiteach de chomasan AI, a’ toirt a-steach measaidh daonna a’ dol an sàs ann an còmhradh le inneal agus duine eile, gun fhios dè a th’ ann. Mura h-urrainn don mheasadair eadar-dhealachadh cunbhalach a dhèanamh eadar an inneal agus an duine, thathas ag ràdh gu bheil an inneal air a dhol seachad air an deuchainn. Ged a tha AI air adhartas mòr a dhèanamh ann an diofar raointean, a’ gabhail a-steach giollachd cànain nàdarrach agus ionnsachadh innealan, tha a’ cheist an deach e seachad air deuchainn Turing gu soirbheachail fhathast na chuspair deasbaid am measg eòlaichean.

Stàit an-dràsta AI:

Tha AI air adhartasan iongantach fhaicinn anns na bliadhnachan mu dheireadh, le adhartasan ann an ionnsachadh domhainn, lìonraidhean neural, agus giollachd cànain nàdarra. Tha na leasachaidhean sin air leigeil le siostaman AI gnìomhan iom-fhillte a choileanadh, leithid eadar-theangachadh cànain, aithneachadh ìomhaighean, agus eadhon cluich geama aig ìrean superhuman. Ach, le bhith a’ dol seachad air deuchainn Turing feumaidh barrachd air dìreach comasan sònraichte ann an raointean sònraichte. Feumaidh e comas inneal fiosrachadh coitcheann a thaisbeanadh agus a dhol an sàs ann an còmhraidhean fosgailte a tha a’ toirt a-steach raon farsaing de chuspairean agus cho-theacsan.

Adhartasan ann an AI còmhraidh:

Tha AI còmhraidh, a tha ag amas air siostaman AI a chruthachadh a tha comasach air a dhol an sàs ann an còmhraidhean coltach ri daoine, air adhartas mòr fhaicinn. Tha Chatbots agus luchd-cuideachaidh brìgheil air fàs nas ionnsaichte, a’ cleachdadh dhòighean leithid tuigse cànain nàdarra agus ginealach gus freagairtean nas freagarraiche a thoirt seachad a thaobh co-theacsa. Tha modal OpenAI's GPT-3 (Generative Pre-trained Transformer 3), mar eisimpleir, air aire a tharraing airson a chomas teacsa a chruthachadh a tha ciallach agus iomchaidh a thaobh co-theacsa. Ged a tha na h-adhartasan sin drùidhteach, tha iad fhathast gann de bhith a’ dol seachad air deuchainn Turing gu cunbhalach.

Na dùbhlain a tha an lùib a bhith a’ dol seachad air an deuchainn Turing:

Tha a bhith a’ dol seachad air deuchainn Turing a’ toirt grunn dhùbhlain dha siostaman AI. Is e aon phrìomh chnap-starra an riatanas gum bi reusanachadh ciall cumanta aig innealan, a tha a’ toirt a-steach tuigse air eòlas, co-theacsa, agus co-dhùnaidhean loidsigeach a dhèanamh. A bharrachd air an sin, feumaidh siostaman AI eòlas tòcail, àbhachdas agus co-fhaireachdainn a thaisbeanadh, feartan a tha gu mòr an sàs ann an conaltradh daonna. Fhad ‘s a tha AI air adhartas a dhèanamh anns na raointean sin, tha a bhith a’ coileanadh comas coltach ri duine fhathast do-ruigsinneach.

An Deasbad:

Tha a’ cheist a bheil AI air a dhol seachad air deuchainn Turing na chuspair deasbaid leantainneach. Tha cuid ag argamaid gu bheil adhartasan o chionn ghoirid, còmhla ris a’ chomas air freagairtean ciallach is buntainneach a chruthachadh, a’ nochdadh gu bheil AI a’ teannadh nas fhaisge air a bhith a’ dol seachad air an deuchainn. Tha cuid eile a’ cumail a-mach gu bheil a bhith a’ faighinn seachad air an deuchainn Turing feumach air ìre de dh’fhiosrachadh agus de thuigse nach do choilean AI fhathast. Tha dìth fìor mhothachadh agus fèin-mhothachadh ann an siostaman AI gu tric air ainmeachadh mar fheart eadar-dhealachaidh cudromach.

Co-dhùnadh:

Ged a tha AI air adhartas iongantach a dhèanamh ann an grunn raointean, chan eil e gu cinnteach air a dhol seachad air deuchainn Turing. Ged a tha AI còmhraidh air fàs nas ionnsaichte, tha e fhathast na dhùbhlan mòr a bhith a’ coileanadh comas daonna ann an còmhraidhean fosgailte. Mar a bhios AI a’ leantainn air adhart a’ tighinn air adhart, chan eil teagamh nach bi luchd-rannsachaidh agus luchd-leasachaidh a’ feuchainn ris a’ bheàrn eadar fiosrachadh inneal agus comasan coltach ri daoine a dhùnadh. Tha a’ cheist airson a dhol seachad air deuchainn Turing mar fheachd dràibhidh airson adhartasan ann an AI, a’ putadh crìochan dè as urrainn dha innealan a choileanadh.

FAQ:

C: Dè a th’ ann an deuchainn Turing?

F: Tha an deuchainn Turing na shlat-tomhais a mhol Alan Turing gus faighinn a-mach an urrainn inneal a bhith a’ nochdadh giùlan tuigseach nach gabh aithneachadh bho ghiùlan duine. Tha e a’ toirt a-steach measadair daonna a’ dol an sàs ann an còmhradh le gach cuid inneal agus duine eile, gun fhios dè a th’ ann. Mura h-urrainn don mheasadair eadar-dhealachadh cunbhalach a dhèanamh eadar an inneal agus an duine, thathas ag ràdh gu bheil an inneal air a dhol seachad air an deuchainn.

C: A bheil AI air a dhol seachad air deuchainn Turing?

F: Tha a’ cheist a bheil AI air a dhol seachad air deuchainn Turing fhathast na chuspair deasbaid. Ged a tha AI air adhartas mòr a dhèanamh ann an grunn raointean, a’ gabhail a-steach giollachd cànain nàdarrach agus ionnsachadh innealan, chan eil e air a dhol seachad air an deuchainn gu deimhinnte. Tha a bhith a’ coileanadh comas coltach ri duine ann an còmhraidhean fosgailte, a’ gabhail a-steach raon farsaing de chuspairean agus cho-theacsan, fhathast na dhùbhlan mòr dha siostaman AI.

C: Dè na dùbhlain a th’ ann a bhith a’ dol seachad air deuchainn Turing?

A: Le bhith a’ dol seachad air deuchainn Turing tha grunn dhùbhlain ann airson siostaman AI. Feumaidh reusanachadh ciallach a bhith aig innealan, eòlas so-thuigsinn, co-theacsa a thuigsinn, agus co-dhùnaidhean loidsigeach a dhèanamh. A bharrachd air an sin, tha e deatamach gun tèid eòlas tòcail, àbhachdas agus co-fhaireachdainn a thaisbeanadh, a tha gu mòr an sàs ann an conaltradh daonna. Ged a tha AI air adhartas a dhèanamh anns na raointean sin, tha a bhith a’ coileanadh comas coltach ri duine fhathast na obair a’ dol air adhart.

C: Dè a th 'ann an AI còmhraidh?

A: Tha AI còmhraidh ag amas air siostaman AI a chruthachadh a tha comasach air a dhol an sàs ann an còmhraidhean coltach ri daoine. Tha e a’ toirt a-steach leasachadh chatbots, luchd-cuideachaidh brìgheil, agus riochdairean còmhraidh eile as urrainn freagairtean cànain nàdarra a thuigsinn agus a ghineadh. Tha adhartasan o chionn ghoirid ann an AI còmhraidh air leantainn gu eadar-obrachaidhean nas buntainniche agus nas ciallaiche a thaobh co-theacsa, ach le bhith a’ dol seachad air deuchainn Turing feumar a dhol thairis air crìochan comasan a tha sònraichte don àrainn.

stòran:

– Turing, AM (1950). “Inneal coimpiutaireachd agus fiosrachadh”. Inntinn, 59(236), 433-460.

- Fosgail AI. (2021). GPT-3. Air fhaighinn air ais bho https://openai.com/research/gpt-3.