A’ sgrùdadh buannachdan tì uaine

Geàrr-chunntas: Tha an artaigil seo a’ toirt sùil air na buannachdan iomadach bho bhith a’ toirt a-steach tì uaine nar cleachdaidhean làitheil. Bho bhith ag àrdachadh gnìomhachd eanchainn agus a’ cuideachadh le call cuideim gu bhith a’ leasachadh slàinte cridhe agus a’ lughdachadh cunnart aillse, tha tì uaine na dheoch chumhachdach le mòran bhuannachdan.

Tha tì uaine, a tha ainmeil airson na feartan beairteach antioxidant aige, air a bhith air ithe airson linntean ann an iomadh cultair. Tha e air fàs mòr-chòrdte air feadh an t-saoghail air sgàth na buannachdan slàinte a dh’ fhaodadh a bhith aige. Dèanamaid dàibheadh ​​​​a-steach do chuid de na prìomh bhuannachdan bho bhith a’ cur tì uaine ri ar beatha làitheil.

An toiseach, tha rannsachadh a 'moladh gum faod tì uaine obair eanchainn àrdachadh. Tha caffeine ann, a dh'fhaodas mood, ùine ath-fhreagairt, agus coileanadh inntinneil iomlan a leasachadh. A bharrachd air an sin, thathas air sealltainn gu bheil an aminoideach L-theanine a lorgar ann an tì uaine ag àrdachadh tonnan alpha san eanchainn, a’ brosnachadh fois agus a’ lughdachadh iomagain.

A bharrachd air an sin, tha tì uaine air a cheangal ri call cuideim. Tha sgrùdaidhean air faighinn a-mach gum faod an cothlamadh de chaffeine agus catechins a lorgar ann an tì uaine metabolism a bhrosnachadh, àrdachadh oxidation geir agus cuideachadh le riaghladh cuideam. Le bhith a’ toirt a-steach tì uaine ann an daithead fallain agus cleachdadh eacarsaich dh’ fhaodadh sin cuideachadh le bhith a’ coileanadh amasan call cuideim.

A bharrachd air an sin, tha tì uaine a’ nochdadh buannachdan gealltanach airson slàinte cridhe. Tha caitheamh cunbhalach air a bhith co-cheangailte ri cunnart nas lugha de ghalaran cardiovascular, a’ toirt a-steach ionnsaigh cridhe agus stròc. Bidh na antioxidants ann an tì uaine a ’cuideachadh le bhith a’ dìon an aghaidh oxidachadh cholesterol LDL, ag adhartachadh gnìomh cridhe iomlan.

Mu dheireadh, tha tì uaine air comas a nochdadh ann a bhith a’ lughdachadh cunnart cuid de sheòrsan aillse. Thathas air faighinn a-mach gu bheil an ìre àrd de antioxidants, gu sònraichte epigallocatechin gallate (EGCG), ann an tì uaine a’ cur bacadh air fàs cheallan aillse agus a’ lughdachadh meud tumhair. Dh’ fhaodadh gum bi buaidh dìon aige an-aghaidh diofar sheòrsan aillse, a’ gabhail a-steach aillse broilleach, prostate, agus aillse colorectal.

Ann an co-dhùnadh, faodaidh grunn bhuannachdan a bhith ann a bhith a’ toirt a-steach tì uaine nar cleachdaidhean làitheil. Bho bhith ag àrdachadh gnìomhachd eanchainn agus a ’cuideachadh call cuideim gu bhith a’ leasachadh slàinte cridhe agus a ’lughdachadh cunnart aillse, tha tì uaine na dheoch ioma-ghnìomhach le grunn bhuannachdan. Mar sin carson nach grùd thu cupa tì uaine an-diugh agus beagan spionnadh a thoirt do do shlàinte?