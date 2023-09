Tha Google an-aghaidh deuchainn Antitrust thairis air ceannas einnsean sgrùdaidh

Thèid dùbhlan a thoirt do Google ann an deuchainn an-aghaidh earbsa na SA fhad ‘s a bhios riaghladairean feadarail a’ feuchainn ris an ìmpireachd eadar-lìn aca a thoirt às a chèile. Thairis air na 10 seachdainean a tha romhainn, bheir luchd-lagha feadarail agus àrd-luchd-lagha stàite fianais seachad gus dearbhadh gun do chuir Google stad air a’ mhargaidh na fhàbhar, a’ dol an aghaidh Achd Sherman le bhith a’ dèanamh an einnsean sgrùdaidh aige mar an roghainn bunaiteach ann an diofar àiteachan agus innealan. Co-dhùinidh an deuchainn an do bhris Google an lagh agus, ma tha, dè na ceumannan a bu chòir a ghabhail gus am fuamhaire teignigeach a chumail a-steach.

Chaidh a ’chùis-lagha a chuir a-steach le Roinn a’ Cheartais faisg air trì bliadhna air ais, a ’casaid Google gun do chleachd e an ceannas sgrùdaidh eadar-lìn aige gus buannachd neo-chothromach fhaighinn an-aghaidh farpaisich. Tha an riaghaltas ag agairt gu bheil Google a’ pàigheadh ​​billeanan dolar gach bliadhna airson a bhith mar an einnsean sgrùdaidh bunaiteach air innealan mar an iPhone agus brobhsairean lìn leithid Safari agus Firefox. A bharrachd air an sin, tha riaghladairean ag argamaid gu bheil Google air a’ mhargaidh a làimhseachadh gu mì-laghail le bhith ag iarraidh gum bi an einnsean sgrùdaidh aige air a phasgadh leis a ’bhathar-bog Android aca airson fònaichean sgairteil.

Tha Google ag argamaid gu bheil farpais mhòr mu choinneimh agus ag ainmeachadh einnseanan sgrùdaidh leithid Bing Microsoft agus làraich-lìn leithid Amazon agus Yelp mar eisimpleirean. Tha a’ chompanaidh a’ comharrachadh cho soirbheachail sa tha iad air sgàth leasachaidhean leantainneach air an einnsean sgrùdaidh aca agus a’ cur cuideam air gu bheil daoine a’ roghnachadh Google a chleachdadh air sgàth cho earbsach is cho soirbheachail ‘s a tha e.

Dh’ fhaodadh buaidh mhòr a bhith aig toradh na deuchainn air Google. Tha builean a dh’ fhaodadh a bhith ann a’ toirt a-steach crìoch a chuir air cleachdadh chompanaidhean pàighidh gus Google a dhèanamh mar an einnsean sgrùdaidh bunaiteach, no Google a’ call fòcas mar a thèid e an sàs ann am batail laghail. Mar thoradh air cùis an aghaidh earbsa coltach ri Microsoft ann an 1998 bha a’ chompanaidh a’ strì ri gabhail ri teicneòlasan a bha a’ tighinn am bàrr, a leig le Google èirigh gu follaiseachd.

A bharrachd air an deuchainn gnàthach, tha Google cuideachd mu choinneimh cùis an-aghaidh earbsa co-cheangailte ris an teicneòlas sanasachd aige. Tha an riaghaltas a’ cumail a-mach gu bheil Google a’ dèanamh monopolize air prìomh theicneòlasan sanasachd didseatach agus air moladh gur dòcha gum feum Google pàirt den ghnìomhachas adtech aca a reic gus dèiligeadh ri draghan mu chleachdaidhean an-aghaidh farpaiseachd.

Stòran: Roinn a’ Cheartais, riaghladairean an Aonaidh Eòrpaich.