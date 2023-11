Fuasgladh iMessage: Am Blàr airson Co-fhreagarrachd

Tha Google agus prìomh chompanaidhean cian-chonaltraidh san Roinn Eòrpa a’ cur ìmpidh air a’ Choimisean Eòrpach iMessage a sheòrsachadh mar sheirbheis “bunaiteach”, gluasad a dh’ fheumadh Apple an app cabadaich a dhèanamh gu tur co-chòrdail ri farpaisich leithid WhatsApp. An-dràsta, tha iMessage toirmeasgach do luchd-cleachdaidh Apple, a’ cruthachadh faireachdainn de dhìlseachd am measg luchd-seilbh iPhone. Ach, ma thèid a chomharrachadh mar phrìomh sheirbheis, dh'fheumadh iMessage ceangal gun fhiosta le àrd-ùrlaran farpaiseach, a 'fosgladh conaltradh eadar diofar innealan.

Tha am blàr mu dheidhinn toirmeasg iMessage air a bhith a’ dol air adhart, le farpaisich an dòchas barrachd atharrachadh innealan am measg luchd-cleachdaidh. Tha an putadh seo o chionn ghoirid le Google, Vodafone, Deutsche Telekom, Telefónica, agus Orange ag amas air an raon cluiche a chothromachadh agus barrachd roghainnean conaltraidh a thoirt do luchd-cleachdaidh agus gnìomhachasan Eòrpach.

Tha an Coimisean Eòrpach, le uallach airson sgrùdadh am bu chòir iMessage cumail ri Achd ùr nam Margaidean Didseatach, a’ dèanamh measadh air buaidh na seirbheis. Fhad ‘s a tha Apple ag argamaid nach bu chòir iMessage a bhith fo smachd nan riaghailtean, ag ràdh nach bi luchd-cleachdaidh a’ pàigheadh ​​​​gu dìreach airson a chleachdadh agus gum faod na h-innealan aca obrachadh às aonais an app teachdaireachdan, tha riaghladairean den bheachd gu bheil e na phàirt riatanach de eag-shiostam Apple agus gu neo-dhìreach a ’cur ri teachd-a-steach na companaidh. .

Mar a tha an sgrùdadh a’ leantainn, tha companaidhean cian-conaltraidh agus Google a’ cur cuideam air “bunaiteach nàdar” iMessage mar gheata eadar luchd-cleachdaidh gnìomhachais agus an luchd-ceannach, a’ tagradh airson sònrachadh Apple mar neach-geata. Tha iad ag argamaid gum faigheadh ​​​​gnìomhachas buannachd bho na feartan ruigsinneachd is teachdaireachdan leasaichte, leis nach eil na comasan teachdaireachd beairteach gnàthach rim faighinn ach am measg luchd-cleachdaidh Apple.

Tha am blàr mu cho-chòrdalachd iMessage a’ togail cheistean cudromach mu cho-fharpais chothromach anns a’ mhargaidh dhidseatach. Fhad ‘s a tha toirmeasg iMessage air cur ri soirbheachas Apple, dh’ fhaodadh fosgladh an app cabadaich gu àrd-ùrlaran farpaiseach roghainnean conaltraidh àrdachadh agus ùr-ghnàthachadh a bhrosnachadh anns an àite teachdaireachdan.

FAQ:

C: Dè a th 'ann an iMessage?

A: Is e app cabadaich a th’ ann an iMessage a-mhàin do luchd-cleachdaidh Apple a leigeas leotha conaltradh le chèile a’ cleachdadh teacsaichean “builgean gorm”.

C: Carson a tha Google agus luchd-obrachaidh cian-chonaltraidh ag iarraidh gun tèid iMessage ainmeachadh mar phrìomh sheirbheis?

F: Tha iad den bheachd gum bu chòir iMessage a bhith làn cho-chòrdail ri àrd-ùrlaran farpaiseach gus barrachd roghainnean conaltraidh a thoirt do luchd-cleachdaidh agus gnìomhachasan.

C: Dè tha an Coimisean Eòrpach a’ sgrùdadh?

F: Tha an Coimisean Eòrpach a’ sgrùdadh am bu chòir iMessage a bhith fo smachd Achd ùr nam Margaidean Didseatach agus am feum e ceangal gun fhiosta a dhèanamh le farpaisich.

C: Carson a tha toirmeasg iMessage connspaideach?

F: Tha farpaisich ag argamaid gu bheil toirmeasg iMessage gu innealan Apple a’ cur bacadh air farpais agus atharrachadh innealan am measg luchd-cleachdaidh.

C: Dè a’ bhuaidh a bhiodh aig co-chòrdalachd le àrd-ùrlaran farpaiseach?

A: Le bhith a’ dèanamh iMessage co-chosmhail ri farpaisich, leasaichidh sin roghainnean conaltraidh agus dh’ fhaodadh e ùr-ghnàthachadh a bhrosnachadh anns an àite teachdaireachdan.