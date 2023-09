Faigh Ùrachadh air na Naidheachdan Teicneòlais as ùire le Tech Guide Podcast Episode 567

Anns a’ phrògram as ùire den Podcast Tech Guide, air a chumail leis an neach-deasachaidh Stephen Fenech, faodaidh luchd-èisteachd a bhith an dùil gum bi iad air an ùrachadh agus air an oideachadh mu na naidheachdan is lèirmheasan teignigeach luchd-cleachdaidh as ùire. Seo na prìomh thachartasan bho thaisbeanadh na seachdain seo:

1. GoPro a’ cur Camara Gnìomh Dubh Hero12 air bhog: Tha GoPro air ainmeachadh gu bheil an camara gnìomh as ùire aca, an Hero12 Black, air fhoillseachadh. Le feartan agus comasan leasaichte, tha an camara seo gu cinnteach a’ toirt buaidh air luchd-dealasach dànachd agus luchd-cruthachaidh susbaint.

2. Ecovacs a 'tighinn a-steach air Backyard Robotics: Tha Ecovacs, a tha ainmeil airson a luchd-glanaidh innealan-fuadain, air an loidhne toraidh aca a leudachadh gu bhith a' toirt a-steach inneal gearraidh robot. Tha an cur-ris ùr seo ag amas air cumail suas faiche a dhèanamh nas sìmplidhe agus fuasgladh èifeachdach is neo-eisimeileach a thoirt seachad.

3. Dyson a’ toirt a-steach inneal-glanaidh adhair nas motha: tha Dyson air an inneal-glanaidh adhair as motha aige a leigeil ma sgaoil fhathast, air a dhealbhadh airson àiteachan nas motha. Tha an inneal seo a’ taisbeanadh teicneòlas sìoltachaidh adhair adhartach Dyson, a’ lìbhrigeadh àrainneachdan a-staigh nas glaine agus nas fhallaine.

Lèirmheasan Stiùireadh Teicneòlais:

- Tablet Samsung Galaxy Tab S9 Ultra: Tha Stephen Fenech a’ toirt seachad lèirmheas coileanta air an Samsung Galaxy Tab S9 Ultra Tablet, a’ soilleireachadh na feartan agus an coileanadh aige.

- Sonos a’ nochdadh Labhraiche Move 2: Tha Sonos air an neach-labhairt ùr Move 2 aca a thoirt a-steach, a’ tabhann càileachd claisneachd agus comas giùlain nas fheàrr. Tha an neach-labhairt gun uèir seo foirfe airson èisteachd air-falbh.

- Bang & Olufsen a’ co-obrachadh le Ferrari: Tha Bang & Olufsen air com-pàirteachadh le Ferrari gus cruinneachadh claisneachd iongantach a chruthachadh, a’ cothlamadh dealbhadh sòghail le càileachd fuaim nas fheàrr.

Deasg Taic Stiùireadh Teicneòlais:

Anns an roinn Deasg Taic Tech Guide, tha cuspair deasbaid stèidhichte air margaidh ath-leasaichte iPhone. Bidh Stephen Fenech a’ sgrùdadh na buannachdan bho bhith a’ malairt san t-seann iPhone agad gus cosgaisean inneal ùr a chothromachadh, a bharrachd air na sàbhalaidhean a dh’ fhaodar a choileanadh le bhith a’ ceannach iPhone ath-leasaichte.

Gheibh luchd-èisteachd am podcast Tech Guide air diofar àrd-ùrlaran a’ toirt a-steach Apple Podcasts. Tha Stephen Fenech, neach-deasachaidh Tech Guide, air a mheas gu mòr mar aon de phrìomh luchd-naidheachd teignigeach Astràilia, a’ roinn a bheachdan air rèidio agus Tbh gu cunbhalach.

