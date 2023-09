An proiseactair KJM K3: Fuasgladh dibhearsain soilleir agus ioma-chruthach

Tha am proiseactair K3 Full HD bho KJM ann an Sìona a’ briseadh a’ mholltair le bhith a’ toirt cothrom do luchd-cleachdaidh coimhead air film tron ​​latha. Eu-coltach ri taisbeanairean àbhaisteach LED a dh ’fheumas seòmar dorcha, tha 3 lumens ANSI drùidhteach anns an K1,500, a’ lìbhrigeadh soilleireachd gu leòr airson filmichean a mhealtainn eadhon le beagan solas àrainneachd an làthair.

Uidheamaichte le siostam fuaim JBL àrd-inbhe, tha an KJM K3 a’ tabhann symphony de chlaistinn beairteach le gleusadh mionaideach. A bharrachd air an sin, tha am proiseactair air a dhearbhadh le Netflix, a ’dèanamh cinnteach gu bheil cothrom gun fhiosta air leabharlann mòr de fhilmichean agus de thaisbeanaidhean Tbh.

Le cumhachd bho theicneòlas giullachd MediaTek agus a’ ruith air siostam obrachaidh Linux, tha an K3 a’ tabhann eòlas a tha furasta a chleachdadh. Ged nach eil e a’ toirt cothrom air a’ Play Store airson aplacaidean dibhearsain, tha e co-chòrdail ri àrd-ùrlaran sruthadh mòr-chòrdte leithid Netflix agus Prime Video.

Ma tha luchd-cleachdaidh ag iarraidh roghainnean sruthadh a bharrachd, is urrainn dhaibh gu furasta bata sruthadh bho bhrandan mar Roku no Amazon a cheangal ri aon de na puirt HDMI a tha rim faighinn. Air an làimh eile, faodar susbaint a thilgeil gun uèir bho ghrunn innealan, a’ toirt a-steach innealan gluasadach, PCan, agus Macs.

Le autofocus agus ceartachadh clach-iuchrach, tha an KJM K3 a’ dèanamh cinnteach gu bheil e furasta a shuidheachadh. A bharrachd air an sin, tha an ròn IPX5 aige a’ dìon an aghaidh duslach, ga dhèanamh air leth freagarrach airson oidhcheannan film gun dragh.

Faodaidh luchd-taic Indiegogo an KJM K3 a dhèanamh tèarainte cho ìosal ri $279, le dùil gun tòisich luingearachd san t-Samhain. Thoir sùil air a’ bhidio gu h-ìosal airson sùil nas mionaidiche a thoirt air feartan K3.

Stòr: KJM