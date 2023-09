Fujifilm ag ainmeachadh camara ùr gun sgàthan GFX100 II aig prìs nas ìsle

Tha Fujifilm air an camara suaicheanta gun sgàthan cruth meadhanach as ùire aca fhoillseachadh, an GFX100 II, rè an t-sruth beò X Summit aige. Tha an GFX100 II a’ tighinn le grunn fheartan ùra, a’ toirt a-steach sensor ùr, autofocus lorg cuspair, agus bhidio 4K làn-leud. Is e an rud as drùidhtiche, a dh’ aindeoin na feartan sin a chuir ris, gu bheil prìs a’ chamara aig $7,499, a tha timcheall air $2,500 nas lugha na bha roimhe, an GFX100.

Tha corp nas toinnte aig an GFX100 II an taca ris an GFX100, agus tha an greim dìreach a-nis na chur-ris roghainneil. Ach, tha an camara a 'dèanamh suas airson a mheud nas lugha le mion-chomharrachadh nas fheàrr. Bidh e a ’cumail an aon rùn 102-megapixel agus a’ nochdadh sensor 43.8 x 32.9mm, a tha a ’tabhann 1.7x barrachd farsaingeachd uachdar na sensor làn-fhrèam 35mm. A bharrachd air an sin, tha raon ISO leudaichte de 80 gu 12,800 aig a ’chamara ùr agus bidh e a’ losgadh bhidio 4K làn-leud aig 60 frèamaichean san diog.

A thaobh astar, bidh an GFX100 II a’ cleachdadh a’ chòigeamh ginealach X-Processor bho chamarathan X-H2S agus X-H2 aig Fujifilm. Leigidh seo le autofocus lorg cuspair agus an comas Apple ProRes 4: 2: 2 10-bit a chlàradh gu na cairtean cuimhne dùbailte SDXC no CFexpress Type-B aige. Bidh an camara cuideachd a’ toirt a-steach feartan bhidio ùra, a’ toirt a-steach tracadh cuspair ann am modh bhidio agus an comas clàradh 8K / 30p a choileanadh.

Bidh luchd-deilbh a’ cur luach air an inneal-seallaidh dealanach 100 millean-dot ùr aig GFX9.44 II, astar losgaidh luath suas ri 8fps, agus toirt a-steach atharrais film ùr leis an t-ainm Reala Ace. Faodaidh an scrion LCD cùil a ghabhas atharrachadh a dhol suas gu sgiobalta, sìos no chun an taobh, coltach ris an Fujifilm X-T5. Ach, chan eil comas aige comharrachadh air adhart airson fèin-chlàradh.

Gu h-iomlan, tha an GFX100 II ag amas air dealbhan cruth meadhanach a dhèanamh nas ruigsinneach leis a ’phuing prìse as ìsle aige agus dealbhadh nas so-ghiùlain. Ged a tha e fhathast na shiostam daor, tha e a’ tabhann bloigh den chosgais an taca ri camarathan cruth meadhanach àrd san àm a dh’ fhalbh. Tha an GFX100 II a’ toirt seachad fuasgladh ioma-ghnìomhach dha dealbhadairean a tha ag iarraidh a dhol a-steach do dhealbhan cruth meadhanach.

stòran:

- Fujifilm X Summit Livestream

- Artaigil The Verge le Antonio G. Di Benedetto