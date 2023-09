An Co-obrachadh inntinneach eadar Fortnite agus My Hero Academia

Tha adhbhar aig luchd-leantainn Fortnite agus luchd-dealasach My Hero Academia a bhith toilichte leis gu bheil an co-obrachadh as ùire a’ toirt caractaran gaoil My Hero Academia a-steach do shaoghal Fortnite. Ann an trèilear ùr, tha an geama blàr royale mòr-chòrdte a ’nochdadh gu bheil Shoto Todoroki, Eijiro Kirishima agus Mina Ashido air a’ chiad turas aca a dhèanamh ann am Bùth Rud Fortnite.

Tha na caractaran bho Àrd-sgoil UA, a’ toirt a-steach Shoto Todoroki le a chumhachdan deigh is teine ​​​​iongantach, Eijiro Kirishima le a chraiceann cruaidh, agus Mina Ashido le a comasan stèidhichte air searbhag, air tilleadh airson misean trèanaidh eile anns an ùrachadh Fortnite v26.10. Faodaidh cluicheadairean tòiseachadh air quests in-gheam gus XP a chosnadh agus iad fhèin a bhogadh nas fhaide san eòlas inntinneach seo.

Tha co-obrachadh Fortnite le My Hero Academia a’ taisbeanadh oidhirpean leantainneach Epic Games gus caractaran mòr-chòrdte bho dhiofar fandoms a thoirt a-steach don gheama. Chan e a-mhàin gu bheil an co-obrachadh seo a’ cur caractaran ùra ris a’ gheama, ach tha e cuideachd a’ toirt a-steach sgeulachd gun samhail agus dùbhlain ùra dha cluicheadairean a sgrùdadh.

Tha an co-obrachadh seo a’ toirt cothrom do luchd-leantainn My Hero Academia a dhol an sàs leis na caractaran as fheàrr leotha ann an àrainneachd cluich eadar-dhealaichte, fhad ‘s a tha cluicheadairean Fortnite air an toirt a-steach do shaoghal beairteach My Hero Academia. Faodaidh an dà ionad luchd-leantainn a thighinn còmhla gus tlachd fhaighinn bho thoileachas agus toileachas an tachartais crossover seo.

Mar a bhios an co-obrachadh eadar Fortnite agus My Hero Academia a’ leudachadh, faodaidh luchd-leantainn a bhith an dùil ri barrachd iongnadh, quests, agus duaisean anns na h-ùrachaidhean a tha ri thighinn. Cum sùil air airson tuilleadh fiosrachaidh agus gabh a-steach don chuairt-dànachd fhad ‘s a bhios na caractaran suaicheanta sin a’ tighinn còmhla ann an saoghal Fortnite.

