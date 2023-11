Dèan Deiseil airson Blast bhon àm a dh’ fhalbh ann an Fortnite OG

Luchd-leantainn Fortnite, cùm grèim air na suidheachain agad oir tha ùrachadh inntinneach an seo! Chaidh Baldur's Gate 3 Update 1.004 fhoillseachadh gu h-oifigeil, a’ toirt leis grunn ùrachaidhean geama, rèiteachadh bug, agus leasachaidhean. Ge bith an e cluicheadair ùr a th’ annad no cluicheadair eòlach, bheir an ùrachadh seo eòlas cluiche dha-rìribh ath-leasaichte.

Is e aon de na taobhan as inntinniche den ùrachadh seo a bhith a’ toirt a-steach susbaint bho ràithean roimhe. Bithear a’ coimhead a-rithist gach ràithe, a’ toirt cothrom do chluicheadairean an toileachas agus an cianalas ath-bheothachadh. Bho Tilted Towers ann an Ràithe 2 gu blàran mòra Season 9 agus X, tha a h-uile càil aig Fortnite OG. Chaidh buill-airm mar an Assault Rifle, Pump Shotgun, agus Hunting Rifle fhoillseachadh, agus tha nithean mòr-chòrdte leithid an Grappler agus Boogie Bomb air ais ag obair.

Ach chan eil e a’ stad an sin. Bidh an t-ùrachadh cuideachd a’ toirt a-steach Pass OG agus Bùth OG. Tha an OG Pass a’ tabhann còrr air 50 rud in-gheam ùr a dh’ fhaodar fhuasgladh ann an dìreach ceithir seachdainean. Agus dhaibhsan a tha dèidheil air stoidhle a chuir ris a ’gheama aca, tha Bùth OG a’ nochdadh stuthan clasaigeach, mashup agus ùr a bhios rim faighinn airson ùine chuingealaichte.

Dha luchd-leantainn de chluich clàraichte, tha Caibideil 4 Season OG a’ toirt a-steach siostam clàraichte ùr-nodha. Le ath-shuidheachadh do inbhe aig toiseach an t-seusain, tha cothrom aig a h-uile duine na h-ìrean a dhìreadh agus na sgilean aca a dhearbhadh. Gus an adhartas a dhèanamh nas buannachdail, le bhith a’ crìochnachadh cuid de Ranked Urgent Quests bidh sin a’ fosgladh dhuaisean sònraichte sa gheama, a’ toirt a-steach Tagaichean Back Bling aig Ranker air a bhrosnachadh le Caibideil 1.

Mar sin, dèan deiseil, dèan deiseil, agus leum a-steach don ghnìomh oir tha Fortnite OG air ais agus nas fheàrr na bha e a-riamh. Cluich le do charaidean, streap na h-ìrean, agus fosgail duaisean iongantach air an t-slighe. Tha an t-àm ann an àm a dh’ fhalbh ath-bheothachadh agus cuimhneachain ùra a chruthachadh san ùrachadh inntinneach seo.

CÀBHA

Dè a th’ ann am Pas OG?

Tha am Pas OG na chead ràithe astar-turbo aig astar ann an Fortnite OG. Bidh e a’ tabhann còrr air 50 rud in-gheam ùr a dh’ fhaodar fhuasgladh ann an ceithir seachdainean. Tha e ri cheannach airson 950 V-Bucks agus tha e air a ghabhail a-steach ann an ballrachd Fortnite Crew.

Dè a th’ ann am Bùth OG?

Bidh Bùth OG a’ taisbeanadh taghadh de rudan clasaigeach, mashup agus ùr. Bidh na stuthan sin rim faighinn airson ùine chuingealaichte, le taghadh ùr a’ nochdadh sa bhùth gach latha.

Dè a tha ann an seusan Caibideil 4 OG air a rangachadh?

Tha Caibideil 4 Season OG Ranked na shiostam clàraichte ùr a chaidh a thoirt a-steach ann an Fortnite OG. Chaidh inbhe gach cluicheadair ath-shuidheachadh, a’ toirt toiseach tòiseachaidh ùr dha na h-uile. Faodaidh cluicheadairean an inbhe aca fhoillseachadh le bhith a’ cluich dìreach aon gheama clàraichte, agus bheir an coileanadh aca ann an geamannan às deidh sin ùrachadh air a’ bhàr adhartais ìre aca.

Ciamar a tha adhartas ìre nas luaithe ag obair?

Ann an Fortnite OG, bidh adhartas inbhe nas luaithe aig ìrean nas àirde agus meadhan. Bidh cluicheadairean air am peanasachadh nas lugha airson cuir às tràth agus gheibh iad eòlas air àrdachadh beagan nas luaithe anns a’ bhàr adhartais inbhe aca. Chaidh an atharrachadh seo a dhèanamh gus gabhail ris an ùine as giorra den t-seusan.

Dè a th’ ann an Quests èiginneach clàraichte?

Is e quests sònraichte a th’ ann an Quests Urgent Ranked a bheirear do chluicheadairean nuair a leumas iad a-steach do gheama clàraichte. Le bhith a’ crìochnachadh cuid de na quests sin, faodaidh cluicheadairean duaisean in-gheam sònraichte fhuasgladh. Le bhith a’ crìochnachadh dìreach aon cheist èiginneach clàraichte rè Fortnite OG, dh’ fhosglas e na Tagaichean Ranker's Back Bling air a bhrosnachadh le Caibideil 1.