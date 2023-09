Ùrachadh Fortnite 26.10: Clàr ùine dùnaidh agus prothaideachadh mu shusbaint ùr

Tha leasaiche Fortnite, Epic Games, air ainmeachadh nach bi an geama ri fhaighinn sa mhionaid airson ùrachadh 26.10. Bidh an t-ùrachadh seo buntainneach do dhiofar àrd-ùrlaran a’ toirt a-steach PS5, PS4, Xbox consoles, Nintendo Switch, Android, agus PC. Faodaidh cluicheadairean a bhith an dùil gum bi an ùrachadh ri fhaighinn airson a luchdachadh sìos air madainn 12 Sultain.

Leis an ùrachadh, bu chòir do luchd-cleachdaidh a bhith an dùil ri ùine downt frithealaiche. Tha seo a’ ciallachadh nach gabh Fortnite a chluich airson ùine no dhà. Airson fiosrachadh mionaideach air cuin as urrainn dhut logadh air ais don gheama, seo an clàr ùine downt frithealaiche 26.10:

- Thathas an dùil gun tòisich an ùine downt aig 4 AM ET, agus mar sin a’ cur casg air maidsean goirid ro-làimh.

- Do luchd-leantainn na RA, tòisichidh an làn ùine far-loidhne aig 9m BST fhad ‘s a thèid maidsearachd a chiorramachadh aig 8.30 AM BST.

Ged nach eil Epic Games air innse gu soilleir cuin a thig an ùine downt gu crìch, mar as trice bheir cumail suas timcheall air uair no dhà. Mar sin, bu chòir Fortnite a bhith air ais air-loidhne ro 11m BST aig a’ char as fhaide.

Tha foillseachadh an ùrachaidh seo air spionnadh a bhrosnachadh am measg luchd-dealasach a thaobh dè an t-susbaint ùr a bhios air a ghabhail a-steach ann an ùrachadh 26.10. Tha cuid de luchd-leantainn a’ teòiridh, le foillseachadh ruigsinneachd tràth de Mortal Kombat 1, gum faodadh Sub Zero bhon chòrachd a bhith na charactar a ghabhas cluich ann an Fortnite.

A bharrachd air an sin, tha dùil gun toir Epic Games a-steach rud no ball-airm ùr, a bharrachd air leudachadh ùr. Gheibh a’ bhùth stuth cuideachd craiceann ùra airson cluicheadairean gus an eòlas cluich fhaighinn agus adhartachadh.

Còmhla ris na leasachaidhean ùra sin, bheir Epic Games aghaidh air biastagan cumanta agus glitches cluiche bho thoiseach an t-seusain ùir, a’ dèanamh tuilleadh snasta air a’ gheama airson an tlachd as fheàrr.

Stòr: Sanas Twitter Epic Games