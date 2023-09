Ùrachadh Fortnite 26.10 a’ toirt a-steach mo ghaisgeach Academia Crossover

Tha an ùrachadh Fortnite as ùire, dreach 26.10, air ruighinn le feartan agus susbaint ùr inntinneach. Is e aon de phrìomh thachartasan an ùrachaidh seo an crossover My Hero Academia, a’ toirt caractaran agus comasan bhon t-sreath anime mòr-chòrdte gu geama battle royale.

Faodaidh cluicheadairean a-nis stuth Balla Deighe Todoroki a chleachdadh, a leigeas leotha cnapan-starra eigh-shruthan a chruthachadh airson adhbharan dìon no ionnsaigh. Tha tòrr slàinte aig a’ Bhalla Deighe agus faodaidh e seasamh ri milleadh gus am bris e. Gheibhear e air an talamh, ann an cisteachan, no ann an All Might Supply Drops. Tha an rud seo a’ cur tionndadh sònraichte ris a’ gheama, oir faodaidh e luchd-dùbhlain a ghlacadh agus toirt orra sleamhnachadh timcheall air an deigh.

A bharrachd air a’ Bhalla Deighe, faodaidh cluicheadairean cuideachd comas Deku's Smash a chleachdadh, a dh’ fhaodas nàimhdean a chuir a-mach sa bhad le dìreach aon bhuille. Ach, chan fhaighear an cumhachd seo ach bho All Might Supply Drop, agus mar sin feumaidh cluicheadairean a bhith a’ cumail sùil airson na boinneagan sin.

Bheir crìoch air Deku's Quests agus Todoroki's Quests puingean eòlas do chluicheadairean, agus le bhith a’ crìochnachadh sia Ceistean Acadaimigeach My Hero gu h-iomlan àrdaichidh iad an cluicheadair sa bhad.

A bharrachd air an sin, chaidh trì craiceann ùra My Hero Academia a chur ris a’ Bhùth Nì. Faodaidh cluicheadairean a-nis sabaid mar Shoto Todoroki, Eijiro Kirishima, agus Mina Ashido, triùir de phrìomh ghaisgich ann an trèanadh UA.

A bharrachd air an t-susbaint crossover, tha an t-ùrachadh cuideachd a’ toirt a-steach an rud Pàrtaidh Pizza, a dh’ fhaodas cluicheadairean a shlànachadh agus an sgiath àrdachadh. Tha an leudachadh Reckless SMG Reload a’ leigeil le SMGn ath-luchdachadh nas luaithe, agus faodar Stoidhlichean Super Ìre ùra fhuasgladh airson cuid de dh’ aodach aig Ìre Ràithe 100 agus 125.

Gu h-iomlan, bheir an ùrachadh Fortnite 26.10 raon de fheartan ùra inntinneach agus susbaint airson cluicheadairean a mhealtainn. Ge bith co-dhiù a tha e a 'toirt a-mach comasan cumhachdach, a' cruthachadh chnapan-starra reòta, no a 'leasachadh aodach, tha rudeigin ann airson a h-uile duine san ùrachadh as ùire seo.

Stòran: Notaichean Patch Fortnite