Neach-labhairt an taighe Kevin McCarthy ag ainmeachadh a dhreuchd a leigeil dheth, a ’crathadh GOP

Ann an gluasad iongantach, tha Labhraiche an Taighe Kevin McCarthy air ainmeachadh gu bheil e a’ leigeil dheth a dhreuchd aig deireadh na mìos seo. Dh’ ainmich McCarthy, a chaidh a chuir a-mach à cumhachd na bu thràithe am-bliadhna, a mhiann a bhith a’ toirt seirbheis do dh’ Ameireagaidh ann an dòighean ùra mar an adhbhar airson a dhol a-mach.

Tha an dreuchd aig McCarthy a’ tighinn mar bhuille don neach-ionaid aige, an Ceann-suidhe Mike Johnson, agus Poblachdach an Taighe. Leis a’ mhòr-chuid GOP a tha mar-thà cumhang air a dhol sìos tuilleadh, bidh gabhail ri reachdas ann an 2024 eadhon nas dùbhlanaiche don phàrtaidh.

Ged nach tug McCarthy seachad mion-fhiosrachadh mun ath ghluasad aige, chuir e an cèill a dhealas a bhith a’ toirt taic don ath ghinealach de stiùirichean agus a’ leantainn air adhart a’ fastadh an fheadhainn as fheàrr agus as soilleire san dùthaich airson an dreuchd thaghte. Chuir McCarthy cuideam cuideachd air leudachadh a’ Phàrtaidh Poblachdach agus an rùn aige a chuid eòlais a thoirt seachad airson fàs.

Tha àm fàgail McCarthy cudromach, oir tha e a’ ciallachadh gum falbh e ron taghadh sònraichte gus a dhol an àite an riochdaire Seòras Santos a chaidh a chuir às. Tha seo a’ lughdachadh mòr-chuid nam Poblachdach, a’ feumachdainn barrachd taic Deamocratach gus ceumannan a ghabhail san Taigh.

Fad a chùrsa-beatha, tha McCarthy air grunn dhreuchdan stiùiridh a chumail taobh a-staigh an GOP, a’ toirt a-steach prìomh leas-chuip, cuip mòr-chuid, stiùiriche mòr-chuid, agus stiùiriche mion-chinnidh. A dh’ aindeoin cho soirbheachail ‘s a bha e, cha do mhair a chuid labhairt ach 269 latha, ga fhàgail mar an treas fear as giorra ann an eachdraidh.

Bidh McCarthy a’ leigeil dheth a dhreuchd a’ cruthachadh dhùbhlain ùra dha na Poblachdaich a’ dol a-steach don Bhliadhn’ Ùr. Tha duilgheadasan air a bhith aig a’ phàrtaidh mu thràth a bhith a’ faighinn seachad air bilean cuibhreannan, agus bidh a’ mhòr-chuid aca nas caoile anns a’ bhliadhna a tha romhainn ga dhèanamh eadhon nas dùbhlanaiche cunntasan teachdaireachdan no rùn impeachment a thoirt seachad ann am bliadhna taghaidh.

Mar a bhios McCarthy ag ullachadh airson crìoch a chuir air an teirm aige, ghuidh an Ceann-suidhe Mike Johnson gu math dha ann an aithris, ag aithneachadh seirbheis McCarthy do mhuinntir Ameireagaidh agus a luchd-taghaidh thar faisg air dà dheichead.

Feumaidh am beàrn a dh’ fhàgas McCarthy taghadh sònraichte ann an California, a thathar an dùil a chumail anns na mìosan a tha romhainn. Tha dùil gum fuirich sgìre làidir Poblachdach McCarthy fo smachd GOP anns an taghadh sònraichte.

Fhad ‘s a tha McCarthy a’ leigeil dheth a dhreuchd a’ comharrachadh deireadh a ghabhaltas sa Chòmhdhail, tha e cuideachd a’ comharrachadh caibideil ùr dha agus e a’ sgrùdadh chothroman eile airson seirbheis a thoirt don dùthaich.