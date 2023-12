Seann Neach-sgrùdaidh Togail air a chur an grèim an co-cheangal ri Prìomh Dhrogaichean Dhrugaichean

Chaidh seann neach-sgrùdaidh togalach à Hartford, Connecticut a chur an grèim airson a bhith an sàs ann am bodhaig dhrogaichean ioma-mhillean dolar aig pizzeria ann an New York. Chaidh Alexander Samboy, 45, còmhla ri dithis eile, a chur fo chasaid airson malairt timcheall air $ 4 millean de chocaine, fentanyl, heroin agus drogaichean eile a-mach à bùth piotsa anns a ’Bronx.

Thug an riochdaire sònraichte Frank Tarentino bho roinn Rianachd Co-èigneachaidh Dhrugaichean ann an New York cunntas air an glacadh mar aon den fheadhainn as motha a chunnaic e san sgìre o chionn ghoirid. Nochd sgrùdadh a rinn an DEA agus Roinn Poileis New York gun deach Samboy a ghlacadh a’ fàgail bùth Bronx Pizza le baga-droma air 19 Dàmhair.

Dhearbh Cathair-bhaile Hartford gun robh Samboy ag obair mar neach-sgrùdaidh togail baile, ach leig e dheth a dhreuchd às deidh dha a bhith fo chasaid. Tha am foillseachadh seo air draghan a thogail mun mhì-chleachdadh a dh’ fhaodadh a bhith ann air airgead luchd-pàighidh chìsean agus air ceistean a thogail mu ghnìomhachd mì-laghail sam bith eile a tha a’ tachairt air cùl chùisean.

Dh’fheuch luchd-naidheachd ri Samboy a ruighinn aig an t-seòladh clàraichte aige ann am Berlin, ach thuirt boireannach a fhreagair an doras nach robh e a’ fuireach ann. Tha ùghdarrasan bhon NYPD agus an DEA air a ràdh gu bheil an sgrùdadh aca air gnìomhachd dhrogaichean a’ dol air adhart agus gu bheil iad a’ dearbhadh an robh daoine fa-leth a bharrachd an sàs.

Fhad ‘s a tha na prìomh fhìrinnean mu chur an grèim agus briseadh dhrogaichean fhathast mar a tha iad, chaidh an artaigil ath-sgrìobhadh gus am fiosrachadh a thoirt seachad ann an dòigh gun samhail.