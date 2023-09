I2C-USB-Hub: A’ cumail smachd air Gadgets USB air astar

Geàrr-chunntas: Tha an I2C-USB-Hub na inneal a chaidh a chruthachadh le [Jim Heaney] a leigeas le smachd iomallach air innealan USB. Le bhith a’ cleachdadh tionndadh luchdan MT9700 P-MOSFET airson gach port, leigidh am meadhan le luchd-cleachdaidh an cumhachd gu innealan fa-leth a ghearradh air astar. Bidh an inneal a’ cur a-steach chip 8-bit PCA9557PW I2C I/O, a leigeas le smachd furasta air gach port le bhith a’ cur an t-sreath bit iomchaidh thairis air an uèir. Tha [Jim] an dùil leabharlann Arduino a chruthachadh gus am pròiseas a dhèanamh nas sìmplidhe. A bharrachd air an sin, bidh an I2C-USB-Hub a’ cleachdadh na prìneachan a tha air fhàgail air a’ chip gus smachd a chumail air solais comharran LED agus gus a’ chrìoch làithreach air an MT9700 atharrachadh.

