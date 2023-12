Ann an sgeulachd saor-làithean blàth, tha Hallmark Movies & Mysteries a’ taisbeanadh “Miracle in Bethlehem, Pa.” a' chiad fhoillseachadh air 21 Dùbhlachd. Tha am film a' leantainn Màiri Anna, neach-lagha soirbheachail a tha ag iarraidh leanabh a ghabhail os làimh agus eòlas fhaighinn air toileachas màthaireil. Air a chluich le Laura Vandervoort, tha Màiri Anna a’ tòiseachadh air turas gu Bethlehem, PA, dìreach ron Nollaig gus coinneachadh ris a’ phasgan aoibhneis ùr aice.

Ach, tha stoirm sneachda a’ toirt air Màiri Anna agus an nighean ùr aice, Natalie, dàil a chuir air an turas dhachaigh. Gun àite fuirich, lorg iad fasgadh ann an seòmar a bharrachd Eòs, aig a bheil a phiuthar, Frankie, a’ riaghladh taigh-seinnse ionadail. Tha Benjamin Ayres a’ cluich Joe, baidsealair le dachaigh mhì-sgiobalta. Mar a bhios Màiri Anna agus Natalie a’ tighinn a-steach don àite-còmhnaidh sealach aca, bidh iad nam pàirt de shubhachas Eòs ro-saor-làithean agus a’ cruthachadh ceangal a tha a’ dol nas fhaide na dùil.

Amidst their shared faith, Mary Ann and Joe confide in each other about personal challenges they face. Mary Ann grapples with revealing her decision to adopt a child to her struggling single mother. Meanwhile, Joe shares the emotional impact of his father’s recent passing, leaving behind a void in his life. As their bond deepens, they become unexpected blessings to one another in surprising ways.

Ged a chaidh am film fhilmeadh ann an Winnipeg, Manitoba, Canada, tha Bethlehem fhathast a’ faighinn làimhseachadh Hallmark. Tha seun fèilleil a’ bhaile agus gnìomhan saor-làithean air an taisbeanadh air làrach-lìn Nollaige Hallmark tro shruth beò den Phrìomh Shràid. Bho bhith a’ ceannach gu turasan eich is carbaid, gheibh luchd-amhairc bho air feadh an t-saoghail sealladh air subhachas Nollaige draoidheil Bethlehem.

Le sgeulachdan stèidhichte air creideamh agus amannan cridheil, “Miracle in Bethlehem, Pa” aig Hallmark. deiseil airson draoidheachd saor-làithean a spìonadh agus cridheachan luchd-amhairc a bhlàthachadh an t-seusan seo.