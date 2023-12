Leudachadh Leviathan ann an Final Fantasy XVI gus faochadh a thoirt seachad bho Grim Sky

Ann an agallamh o chionn ghoirid le Famitsu, dhearbh an sgioba leasachaidh air cùl Final Fantasy XVI gum bi an leudachadh Leviathan a tha ri thighinn a ’nochdadh speuran gorm nas soilleire, a’ toirt faochadh air a bheil feum mòr bho na speuran leatromach, dorcha pinc a tha os cionn ìrean nas fhaide air adhart den gheama. Tha an naidheachd seo air coinneachadh ri dealas bho chluicheadairean a lorg gu robh am faireachdainn gruamach na phrìomh locht ann an geama a bha air leth math.

Bidh an DLC, leis an tiotal “The Rising Tide,” a’ gabhail àite ann am pàirt ùr den t-saoghal air nach eil buaidh aig an eclipse draoidheil. Bha cluicheadairean air prothaideachadh roimhe seo mu na speuran annasach ann an sanas DLC, agus tha na teòiridhean aca a-nis air an dearbhadh. Tòisichidh na prìomh charactaran Clive, Jill, agus Joshua air an turas fo na speuran soilleir gorm, a’ tabhann atharrachadh ùrachail air na seallaidhean.

A bharrachd air an sin, bheir leudachadh Leviathan a-steach roghainn modh dhealbhan ùr, a leigeas le cluicheadairean speur gorm dorcha pinc a chuir an àite an endgame. Bidh am feart seo ri fhaighinn chan ann a-mhàin ann an roinn DLC ach air feadh a’ gheama gu lèir, a’ toirt saorsa do chluicheadairean stiùireadh ealain mionaideach a’ gheama a mhealtainn ann an àrainneachd nas soilleire agus nas adhartaiche.

Dha mòran chluicheadairean, tha an naidheachd seo a’ toirt faireachdainn faochadh agus toileachas. Bha am bòidhchead leatromach anns a’ phàirt mu dheireadh den gheama air an tlachd a lughdachadh roimhe seo agus air quests taobh agus sealg uilebheistean a bhith a’ faireachdainn gu sònraichte gruamach. Bidh an cothrom eòlas fhaighinn air speuran nas soilleire agus cruthan-tìre beòthail gun teagamh a’ cur ris an eòlas cluiche iomlan.

Fhad ‘s a tha cuid de chluicheadairean fhathast a’ nochdadh miann airson roghainn an eclipse endgame a chuir dheth gu tur, tha e cudromach cuimhneachadh gum faodadh aithris a ’gheama agus eileamaidean togail cruinne casg a chuir air a leithid de fheart. Ach, tha toirt a-steach leudachadh Leviathan agus na h-atharrachaidhean a tha na chois a’ toirt ceum adhartach a dh’ ionnsaigh dèiligeadh ris a ’chùis agus a’ frithealadh air roghainnean bunait a ’chluicheadair.

Leis an dùil gun tèid leudachadh Leviathan a leigeil ma sgaoil as t-earrach, faodaidh cluicheadairean Final Fantasy XVI a bhith a’ coimhead air adhart ri saor-làithean air a bheil feum mòr bho na speuran dorcha agus gruamach, gan bogadh fhèin ann an saoghal air a shoilleireachadh le bòidhchead speuran gorm soilleir.