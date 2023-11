A’ sgrùdadh fàs luath air seirbheisean sgòthan ann am Bhietnam

Tha Bhietnam air àrdachadh iongantach fhaicinn ann an gabhail ri seirbheisean sgòthan anns na bliadhnachan mu dheireadh. Leis gu bheil gnìomhachasan agus daoine fa leth gu mòr an urra ri fuasglaidhean didseatach, tha an t-iarrtas airson coimpiutaireachd sgòthan air a dhol suas gu mòr, ag atharrachadh cruth-tìre teicneòlais na dùthcha. Tha an artaigil seo a’ sgrùdadh nam feartan a tha a’ stiùireadh an fhàs luath seo agus a’ sgrùdadh na buannachdan agus na dùbhlain a tha co-cheangailte ri seirbheisean sgòthan ann am Bhietnam.

Dè a th’ ann an seirbheisean sgòthan?

Tha seirbheisean Cloud a’ toirt iomradh air lìbhrigeadh ghoireasan coimpiutaireachd, leithid stòradh, frithealaichean, stòran-dàta, bathar-bog, agus anailisean, thairis air an eadar-lìn. An àite a bhith an urra ri frithealaichean ionadail no innealan pearsanta, faodaidh luchd-cleachdaidh faighinn gu agus cleachdadh na goireasan sin air astar, air iarrtas, agus pàigheadh ​​​​dìreach airson na bhios iad a’ cleachdadh.

Factaran a 'stiùireadh fàs

Tha grunn nithean air cur ri fàs luath ann an seirbheisean sgòthan ann am Bhietnam. An toiseach, tha an riaghaltas air a bhith gu gnìomhach a’ brosnachadh cruth-atharrachadh didseatach agus a’ brosnachadh ghnìomhachasan gus gabhail ri teicneòlasan sgòthan. Tha an taic seo air àrainneachd fàbharach a chruthachadh airson solaraichean seirbheis sgòthan gus an obair aca san dùthaich a leudachadh.

San dàrna h-àite, tha barrachd cheanglaichean eadar-lìn aig astar luath air a dhèanamh nas fhasa do ghnìomhachasan agus do dhaoine fa-leth faighinn gu seirbheisean sgòthan. Le ceanglaichean nas fheàrr, faodaidh companaidhean fuasglaidhean sgòthan a luathachadh gus an cinneasachd, an èifeachdas agus am farpaiseachd àrdachadh.

Buannachdan agus dùbhlain

Bidh seirbheisean Cloud a’ tabhann grunn bhuannachdan do ghnìomhachasan agus dhaoine fa-leth ann am Bhietnam. Bidh iad a’ toirt seachad scalability, a’ leigeil le buidhnean na goireasan coimpiutaireachd aca atharrachadh gu furasta stèidhichte air na feumalachdan aca. Bidh fuasglaidhean Cloud cuideachd a’ tabhann sàbhalaidhean cosgais, leis nach fheum companaidhean tuilleadh tasgadh mòr a dhèanamh ann am bun-structar fiosaigeach.

Ach, tha dùbhlain ann fhathast. Is e aon phrìomh dhraghan tèarainteachd dàta agus prìobhaideachd. Tha a bhith a’ stòradh fiosrachadh mothachail air frithealaichean iomallach a’ togail cheistean mu dhìon dàta bho ruigsinneachd neo brisidhean gun chead. A bharrachd air an sin, tha feum air barrachd mothachaidh agus foghlam mu sheirbheisean sgòthan gus dèanamh cinnteach gun tèid an cleachdadh as fheàrr.

Gu crìch, tha fàs luath seirbheisean sgòthan ann am Bhietnam ag atharrachadh cruth-tìre teicneòlais na dùthcha. Le taic an riaghaltais agus ceanglaichean eadar-lìn nas fheàrr, tha gnìomhachasan agus daoine fa leth a’ gabhail ri fuasglaidhean sgòthan gus ùr-ghnàthachadh a stiùireadh agus na comasan didseatach aca a neartachadh. Fhad ‘s a tha dùbhlain ann, tha buannachdan seirbheisean sgòthan gun àicheadh, agus tha dùil gun toir am fàs leantainneach aca cumadh air àm ri teachd didseatach Bhietnam.

