Ag adhartachadh conaltradh susbaint stèidhichte air fianais air na meadhanan sòisealta

Anns an aois dhidseatach an-diugh, tha am blàr an-aghaidh fiosrachadh ceàrr air àrd-ùrlaran meadhanan sòisealta a’ leantainn. Tha sgaoileadh bhreugan meidigeach rè galar lèir-sgaoilte COVID-19 agus buaidh fiosrachadh ceàrr poilitigeach air taghaidhean air cuideam a chuir air an fheum èiginneach dèiligeadh ris a’ chùis seo. Gus cuir an-aghaidh fiosrachadh ceàrr, tha eòlaichean air trì prìomh luchd-ùidh a chomharrachadh: luchd-cleachdaidh meadhanan sòisealta, riaghladairean riaghaltais, agus na h-àrd-ùrlaran meadhanan sòisealta iad fhèin.

Is e aon dòigh-obrach a bhith a’ brosnachadh luchd-cleachdaidh nam meadhanan sòisealta iad fhèin oideachadh mun chuspair agus a bhith mothachail air innleachdan a thathas a’ cleachdadh gus fiosrachadh ceàrr a sgaoileadh. Thathas ag iarraidh air buidhnean riaghaltais co-obrachadh le àrd-ùrlaran meadhanan sòisealta gus sgaoileadh fiosrachadh ceàrr a riaghladh agus casg a chuir air. Ach, tha na h-oidhirpean sin uile an urra ri susbaint earbsach fhaighinn, nach eil an-còmhnaidh furasta a lorg, mar a tha an sgrùdadh againn o chionn ghoirid a chaidh fhoillseachadh ann an The Journal of Health Communication a’ nochdadh.

Anns an sgrùdadh againn, rinn sinn mion-sgrùdadh air 300 dreuchd co-cheangailte ri rannsachadh slàinte inntinn bho dhà bhuidheann rannsachaidh slàinte inntinn ainmeil ann an Astràilia. B’ e an dùbhlan a choinnich sinn a bhith a’ stèidheachadh an fhianais air cùl nan dreuchdan sin. Gu h-iongantach, cha do dh’ aontaich an sgioba againn ach mu làthaireachd fiosrachaidh stèidhichte air fianais anns na puist 56% den ùine, a’ nochdadh gu robh eadhon eòlaichean a’ strì ri susbaint earbsach a chomharrachadh.

Tha an lorg seo a’ togail cheistean mun eadar-dhealachadh eadar fiosrachadh ceàrr, mì-fhiosrachadh, agus na tha sinn a’ toirt iomradh mar “fiosrachadh de dhroch chàileachd.” Bidh fiosrachadh de dhroch chàileachd a’ tachairt nuair nach eil an ìre fianais a tha a’ toirt taic do dhreuchd ri fhaicinn, eadhon dhaibhsan aig a bheil trèanadh farsaing san raon.

Ged a bha cuid de phuist a’ toirt iomradh air tobraichean stèidhichte air fianais leithid pàipearan air an sgrùdadh le co-aoisean, bha a’ mhòr-chuid an urra ri beachdan eòlaichean no artaigilean naidheachdan. Tha seo a’ cur an eallach air luchd-cleachdaidh nam meadhanan sòisealta oidhirp mhòr a dhèanamh gus dearbhadh dè cho earbsach sa tha susbaint, a tha gu tric dùbhlanach air sgàth cànan teignigeach agus ruigsinneachd cuibhrichte air goireasan.

Mar luchd-rannsachaidh, tha sinn air stiùireadh stèidhichte air fianais a leasachadh gus cuideachadh le bhith a’ sgaoileadh rannsachadh slàinte inntinn gu h-èifeachdach air àrd-ùrlaran meadhanan sòisealta. Tha an stiùireadh seo a’ cur cuideam air cho cudromach sa tha e a bhith a’ dol an sàs leis an luchd-èisteachd fhad ‘s a tha iad a’ conaltradh gu soilleir cò às a thàinig am fiosrachadh agus an luchd-èisteachd a tha san amharc. Le bhith a’ cleachdadh ìomhaighean, bhideothan, agus ceanglaichean eadar-lìn, faodaidh luchd-rannsachaidh conaltradh a neartachadh agus slighean ruigsinneach a thoirt seachad airson fiosrachadh rannsachaidh a dhearbhadh.

Tha an stiùireadh againn a’ tagradh airson na dòighean-obrach a leanas:

1. Mìnich gu soilleir am fiosrachadh agus an tùs aige.

2. Comharraich an luchd-èisteachd a tha san amharc.

3. Cuir a-steach eileamaidean meadhanan a leasaicheas an dreuchd, a 'toirt seachad co-theacsa a bharrachd.

4. Cuir a-steach ceanglaichean-lìn gus fiosrachadh rannsachaidh a dhearbhadh.

5. Seachain cus feum de hashtags.

Le bhith a’ leantainn an stiùiridh seo, faodaidh luchd-rannsachaidh am beàrn eadar conaltradh agus fiosrachadh stèidhichte air fianais a dhùnadh, a’ toirt cothrom dhaibh toraidhean rannsachaidh a chonaltradh gu h-èifeachdach do luchd-èisteachd nas fharsainge air àrd-ùrlaran meadhanan sòisealta.

FAQ:

C: Dè na prìomh luchd-ùidh ann a bhith a’ cuir an-aghaidh fiosrachadh ceàrr air na meadhanan sòisealta?

F: Is e na prìomh luchd-ùidh luchd-cleachdaidh meadhanan sòisealta, riaghladairean riaghaltais, agus àrd-ùrlaran meadhanan sòisealta iad fhèin.

C: Dè am prìomh lorg a bh’ aig an sgrùdadh?

F: Lorg an sgrùdadh gu robh stèidheachadh an fhianais air cùl artaigilean meadhanan sòisealta, eadhon dha eòlaichean, dùbhlanach, a’ nochdadh dìth susbaint stèidhichte air fianais a dh’ aithnichear gu h-earbsach.

C: Ciamar as urrainn do luchd-rannsachaidh susbaint stèidhichte air fianais a chonaltradh gu h-èifeachdach?

F: Is urrainn do luchd-rannsachaidh susbaint stèidhichte air fianais a chonaltradh gu h-èifeachdach le bhith ag innse gu soilleir am fiosrachadh agus an stòr aige, a’ comharrachadh an luchd-èisteachd a tha san amharc, a’ toirt a-steach eileamaidean meadhanan, a’ toirt a-steach ceanglaichean-lìn, agus a’ seachnadh cus feum de hashtags.

C: Carson a tha e cudromach dèiligeadh ri fiosrachadh ceàrr air na meadhanan sòisealta?

F: Faodaidh builean cudromach a bhith aig fiosrachadh ceàrr air na meadhanan sòisealta, leithid a bhith a’ sgaoileadh fiosrachadh meallta mu leigheasan meidigeach no a’ toirt buaidh air toradh taghaidhean, ga dhèanamh deatamach cuir an-aghaidh fiosrachadh ceàrr agus adhartachadh susbaint earbsach.