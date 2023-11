Deuchainn Antitrust Google: A’ sgrùdadh a’ bhlàir le Geamannan Epic

Ann an deuchainn leantainneach an-aghaidh earbsa, tha Epic Games Inc., an leasaiche air cùl a’ gheama bhidio mòr-chòrdte “Fortnite,” air a sglèatadh gus na h-argamaidean aige a thaisbeanadh an-aghaidh cleachdaidhean bacaidh casaid Google Play Store. Thòisich a’ chùis-lagha, a thathar an dùil a mhaireas grunn sheachdainean, air 6 Samhain.

Tha Epic Games a’ casaid Google bho bhith a’ toirmeasg farpaisich bho bhith a’ cuairteachadh na h-aplacaidean aca gu dìreach agus an àite sin ag òrdachadh an toirt a-steach do Google Play Store. A rèir Ceannard Epic Games Tim Sweeney, tha an dòigh-obrach seo a’ cur bacadh air saorsa luchd-cleachdaidh agus leasaiche, a’ toirt a-steach cìsean monopoly agus cìsean a bhios ag àrdachadh phrìsean. Tha Sweeney ag agairt gu bheil cìsean Google ag àrdachadh prìsean malairt in-app suas ri 30%, gu math nas àirde na an 3% a chuir luchd-giullachd pàighidh ann am margaidhean farpaiseach an sàs. Eu-coltach ri bhith a 'sireadh airgead-dìolaidh, tha cùis-lagha Epic a' cuimseachadh air a bhith a 'stiùireadh atharrachaidhean ann an cleachdaidhean Ghoogle.

Gus a’ chùis aca a thaisbeanadh, tha Epic Games air liosta luchd-fianais susbainteach a chuir ri chèile a tha a’ toirt a-steach daoine ainmeil leithid Sundar Pichai (Ceannard Google agus Aibideil), Ruth Porat (Prìomh Oifigear Ionmhais Google agus Aibidil), agus eadhon Andy Rubin (co-. a stèidhich siostam-obrachaidh Android). Gu sònraichte, tha an deuchainn cuideachd a’ nochdadh mar a thathas ag ràdh gun do phàigh Google brosnachaidhean do luchd-leasachaidh geama na tiotalan aca a chumail a-mhàin anns a ’Play Store. Tha Epic Games ag agairt gun do chleachd Google innleachdan meallta le bhith a’ gluasad chòmhraidhean air-loidhne gu Google Chats, far am faodadh iad a bhith air an sgrios às deidh sin.

Fhad ‘s a tha Iar-Cheannard Cùisean an Riaghaltais agus Poileasaidh Poblach aig Google, Wilson White, a’ cur às don chùis-lagha mar rud meallta agus meallta, tha Epic Games fhathast seasmhach san tòir air margaidh dhidseatach nas fhosgailte agus nas cothromaiche. Tha a’ chùis-lagha aig an aon àm ri còmhstri leantainneach Google an-aghaidh earbsa le Roinn a’ Cheartais, far a bheil casaidean coltach ri mì-ghnàthachadh cumhachd gan togail.

Gu h-iomlan, tha an deuchainn àrd seo a’ comharrachadh àm cudromach anns a’ bhlàr leantainneach eadar luchd-leasachaidh agus fuamhairean teignigeach, leis gu bheil na cleachdaidhean aca agus ceannas a’ mhargaidh air an sgrùdadh. Dh’ fhaodadh buaidh fharsaing a bhith aig builean nan cùisean laghail sin air na tha an dàn do sgaoileadh app, farpais, agus sochair luchd-cleachdaidh.

Ceistean Bitheanta:

1. Cò mu dheidhinn a tha an deuchainn antitrust eadar Epic Games agus Google?

Tha Epic Games a’ casaid Google mu bhith a’ dol an sàs ann an cleachdaidhean cuibhrichte tro Google Play Store, a’ cuingealachadh comas farpaisich na h-aplacaidean aca a sgaoileadh gu dìreach.

2. Dè tha Epic Games an dòchas a choileanadh tron ​​deuchainn seo?

Tha Epic Games a’ sireadh atharraichean air cleachdaidhean Google seach airgead-dìolaidh.

3. Cò cuid de na prìomh fhianaisean anns a' chùis-lagha?

Tha an liosta luchd-fianais a’ toirt a-steach Tim Sweeney (Ceannard Geamannan Epic), Sundar Pichai (Ceannard Google agus Aibideil), Ruth Porat (CFO Google agus Aibideil), agus Andy Rubin (co-stèidheadair siostam-obrachaidh Android).

4. Dè na casaidean a tha Epic Games a' dèanamh mu bhrosnachaidhean Ghoogle?

Tha Epic Games ag agairt gun do phàigh Google brosnachaidhean do luchd-leasachaidh geama na tiotalan aca a chumail a-mhàin air an Play Store agus a rèir aithris gun do chòmhdaich iad fianais le bhith a’ gluasad chòmhraidhean gu Google Chats.

5. Dè an co-theacs nas fharsainge a tha aig an deuchainn seo?

Bidh a’ chùis-lagha a’ tachairt aig an aon àm ri còmhstri an-aghaidh earbsa Google le Roinn a’ Cheartais, far an deach casaidean coltach ri mì-ghnàthachadh cumhachd a thogail.