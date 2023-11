Vape cuidhteasach ùr BC10000 ag ath-nuadhachadh eòlas vaping ann an Ameireagaidh Laidinn

Tha Sao Paulo, Brazil-ELFBAR, stiùiriche cruinneil ann an teicneòlas vaping, a’ dèanamh tonnan ann an Ameireagaidh Laidinn le foillseachadh an toraidh as ùire aca, an BC10000. Le comas drùidhteach suas ri 10,000 puffs, tha am BC10000 a’ suidheachadh inbhe ùr anns a’ mhargaidh vape cuidhteasach. Bidh an inneal ùr-ghnàthach seo a’ cumail suas dealbhadh ainm-sgrìobhte ELFBAR bhon t-sreath BC mòr-chòrdte, a’ toirt a-steach sgeamaichean dath beòthail gus blasad de thàlant a chur ris.

Is e aon de na feartan sònraichte den BC10000 an aonachadh aige de fhuasgladh QUAQ MESH. Tha an teicneòlas rèabhlaideach seo a’ dèanamh cinnteach à seasmhachd agus earbsachd, a’ lìbhrigeadh buillean cunbhalach agus sàsachail bhon chiad inhale chun puff mu dheireadh. A bharrachd air an sin, tha am BC10000 a’ tabhann taghadh farsaing de bhlasan, a’ toirt a-steach an roghainn airson blasan milis ioma-fhilleadh. Le bhith ag atharrachadh na sanasan ann an cuibhreannan fiùghantach ach làn-leasaichte, tha ELFBAR a’ toirt seachad eòlas vaping fìor bhogadh.

Tha ELFBAR cuideachd air dèiligeadh ri draghan cumanta a thaobh vapes cuidhteasach le bhith a’ toirt a-steach am feart Dry Hit Prevention. Tha an cur-ris ùr-ghnàthach seo a’ cur casg air blasan loisgte agus mì-thlachdmhor air adhbhrachadh le gu leòr e-liquid no puffs às deidh cosgais. Tha am BC10000 cuideachd a’ toirt a-steach inbhe snasail agus gearradh cumhachd, a’ meudachadh a’ cho-mheas e-liquid-to-power airson coileanadh nas fheàrr.

Tha an teicneòlas coil adhartach, ris an canar QUAQ MESH, air a chuairteachadh ann an Structar Honeycomb Bionic, a’ toirt cothrom dha spreadhadh de bhlasan a chuir an gnìomh ann am beul luchd-cleachdaidh taobh a-staigh dìreach 0.1 diogan. Bidh an èifeachdas teasachaidh cunbhalach agus pròiseas atomization ath-leasaichte a’ dèanamh cinnteach à cinneasachadh bhalbhaichean tiugh is rèidh - a’ lìbhrigeadh eòlas vaping gun choimeas.

Chan e a-mhàin gu bheil am BC10000 air leth math ann an comas-gnìomh, ach tha e cuideachd a’ toirt buaidh lèirsinneach. Le còmhdach optigeach nanoscale agus inneach ioma-fhilleadh, tha an inneal a’ taisbeanadh buaidhean meòrachail agus gluasadach bho dhiofar cheàrnan. Tha gach buille air a neartachadh le lùb radanta de sholas a’ cuairteachadh an t-sròine, a’ cur blas de eireachdas ris an eòlas iomlan.

Ri fhaighinn ann an dà eagran, tha am BC10000 a’ toirt seachad iomadh blas gus frithealadh air diofar roghainnean. Tha an Sunit Edition a’ tabhann 12 blasan de mheasan measgaichte, fhad ‘s a tha an Dinmol Edition a’ nochdadh 11 blasan measan singilte. Bidh gach deasachadh an cois an stoidhle dealbhaidh fa leth, a’ dèanamh cinnteach à suathadh pearsanta.

Tha am BC10000 a-nis ruigsinneach tro dhiofar shianalan. Faodaidh luchd-ceannach sùil a thoirt air làrach-lìn ELFBAR gus faighinn a-mach mu na tha ri fhaighinn de thoraidhean agus ceannach a dhèanamh bho stòran vape far-loidhne. Airson ceistean no draghan sam bith a thaobh toraidhean ELFBAR, faodaidh luchd-ceannach tadhal air na stòran far-loidhne as fhaisge orra airson seirbheis earbsach às deidh reic.

Tha ELFBAR a’ leantainn air adhart a’ stiùireadh a’ ghnìomhachais vaping le dealas a thaobh gèilleadh, dìon òigridh, agus fàs seasmhach. Leis an tòir gun stad air ùr-ghnàthachadh, tha ELFBAR air earbsa agus dìlseachd milleanan de luchd-cleachdaidh inbheach air feadh an t-saoghail a chruinneachadh.

CÀBHA

Cia mheud puff a tha an ELFBAR BC10000 a’ tabhann?

Tha an ELFBAR BC10000 a’ tabhann comas drùidhteach suas ri 10,000 puff, a’ suidheachadh inbhe ùr anns a’ mhargaidh vape cuidhteasach.

Dè a th’ ann am fuasgladh QUAQ MESH anns a’ BC10000?

Tha am fuasgladh QUAQ MESH na theicneòlas coil adhartach a bhios a ’gnìomhachadh spreadhadh de bhlasan cha mhòr sa bhad taobh a-staigh 0.1 diogan, a’ toirt seachad eòlas vaping beairteach agus sàsachail.

Dè na blasan a tha rim faighinn anns a’ BC10000?

Tha am BC10000 a’ tighinn ann an dà dhreach. Tha an Sunit Edition a’ tabhann 12 blasan de mheasan measgaichte, fhad ‘s a tha an Dinmol Edition a’ nochdadh 11 blasan measan singilte, a ’frithealadh air grunn roghainnean.

Càite an ceannaich mi an ELFBAR BC10000?

Tha am BC10000 ri fhaighinn tro dhiofar shianalan. Faodaidh luchd-ceannach sùil a thoirt air làrach-lìn ELFBAR airson cothrom fhaighinn air toradh agus ceannach a dhèanamh bho stòran vape far-loidhne.

Càite am faigh mi taic airson toraidhean ELFBAR?

Airson ceistean no draghan sam bith mu thoraidhean ELFBAR, faodaidh luchd-ceannach tadhal air na stòran far-loidhne as fhaisge orra airson seirbheis earbsach às deidh reic.