A bheil eileamaidean san aon cholbh den chlàr ràitheil?

Tiotal: A’ sgrùdadh nan ceanglaichean inntinneach am measg eileamaidean san aon cholbh den chlàr ràitheil

Ro-ràdh:

Tha an clàr ràitheil na inneal iongantach a bhios a’ cur air dòigh na blocaichean togail de stuth, ris an canar eileamaidean, stèidhichte air an structar atamach agus na feartan aca. Is e aon taobh inntinneach den rèiteachadh seo làthaireachd cholbhan, no buidhnean, anns a bheil eileamaidean aig a bheil feartan co-chosmhail. San artaigil seo, nì sinn sgrùdadh air saoghal tarraingeach nan eileamaidean taobh a-staigh an aon cholbh den chlàr ràitheil, a’ nochdadh na pàtrain, na gluasadan agus na ceanglaichean a tha nam measg.

A’ tuigsinn a’ Chlàr Ùine:

Mus tòisich sinn air ar rannsachadh, stèidhichidh sinn tuigse bhunasach air a’ chlàr ràitheil. Tha an clàr air a roinn ann an amannan (sreathan) agus buidhnean (colbhan). Tha feartan ceimigeach co-chosmhail aig eileamaidean taobh a-staigh an aon bhuidheann mar thoradh air an rèiteachadh dealanach co-roinnte aca. Tha an clàr ràitheil na theisteanas air an òrdugh iongantach agus an ro-innseachd a lorgar anns an t-saoghal nàdarra.

Pàtranan agus gluasadan:

Tha eileamaidean taobh a-staigh an aon cholbh den chlàr ràitheil, ris an canar cuideachd teaghlach no buidheann, a’ nochdadh coltas iongantach nan giùlan ceimigeach. Tha na h-ionnanachdan sin ag èirigh bhon fhìrinn gu bheil an aon àireamh de eleactronan valence aig eileamaidean san aon bhuidheann, a tha an urra ri reactivity agus comasan ceangail eileamaid.

1. Ath-bheachdan ceimigeach coltach:

Bidh eileamaidean san aon cholbh gu tric a’ faighinn ath-bheachdan ceimigeach coltach ris. Mar eisimpleir, bidh eileamaidean Buidheann 1, ris an canar meatailtean alkali, gu furasta a’ call an dealanan aon valence aca gus ionsan le deagh chìsean a chruthachadh. Tha am feart seo gan dèanamh gu math reactive agus buailteach a bhith a’ cruthachadh choimeasgaidhean le eileamaidean bho Bhuidheann 17, ris an canar halogens, a bhios gu furasta a’ gabhail ri dealanan gus ionsan le uallach àicheil a chruthachadh.

2. Atharrachadh mean air mhean ann an togalaichean:

Mar a bhios sinn a’ gluasad sìos buidheann, bidh eileamaidean a’ nochdadh atharrachadh mean air mhean anns na feartan fiosaigeach is ceimigeach aca. Tha an gluasad seo gu sònraichte mar thoradh air an àireamh de shligean dealanach a tha a’ sìor fhàs, a tha a’ dìon nan dealanan as fhaide a-muigh bhon niuclas le deagh chasaid. Mar thoradh air an sin, bidh an radius atamach ag àrdachadh, fhad ‘s a tha an lùth ionization (lùth a dh’ fheumar gus dealan a thoirt air falbh) a ’lughdachadh sìos a’ bhuidheann.

3. Stàitean Oxidation coltach:

Bidh eileamaidean taobh a-staigh an aon bhuidheann gu tric a’ co-roinn stàitean oxidation co-chosmhail, a’ nochdadh an àireamh de eleactronan a bhios atom a’ faighinn, a’ call, no a’ roinn ann an ath-bhualadh ceimigeach. Mar eisimpleir, bidh eileamaidean Buidheann 14, leithid gualain agus sileaconach, gu cumanta a’ nochdadh stàitean oxidation de +4 no -4.

Ceistean cumanta:

Q1. Carson a tha feartan co-chosmhail aig eileamaidean san aon cholbh?

A1. Tha feartan co-chosmhail aig eileamaidean san aon cholbh leis gu bheil an aon àireamh de eleactronan valence aca, a bhios a’ riaghladh reactivity agus giùlan ceangail eileamaid.

Q2. A bheil eisgeachdan sam bith ann bho na pàtrain a chithear taobh a-staigh bhuidhnean?

A2. Ged a tha feartan co-chosmhail aig eileamaidean taobh a-staigh an aon bhuidheann mar as trice, faodaidh eisgeachdan a bhith ann mar thoradh air feartan leithid rèiteachadh dealanach agus structar atamach. Mar eisimpleir, bidh ocsaidean (Buidheann 16) gad ghiùlan fhèin ann an dòigh eadar-dhealaichte bho bhrùid (cuideachd Buidheann 16) air sgàth cho mòr sa tha e atamach.

Q3. Cia mheud buidheann a tha anns a’ chlàr ràitheil?

A3. Tha an clàr ùr-nodha air a dhèanamh suas de 18 buidhnean, gach fear air a chomharrachadh le àireamh agus litir (me, Buidheann 1A, Buidheann 2B).

Co-dhùnadh:

Le bhith a’ sgrùdadh nan eileamaidean anns an aon cholbh den chlàr ràitheil a’ nochdadh saoghal tarraingeach de phàtranan, ghluasadan is cheanglaichean. Bidh na h-eileamaidean sin a’ co-roinn ath-bheachdan ceimigeach coltach ris, a’ nochdadh atharrachaidhean mean air mhean ann an togalaichean, agus gu tric bidh stàitean co-chosmhail oxidation aca. Chan e a-mhàin gu bheil tuigse air na dàimhean sin a’ cur ris an eòlas a th’ againn air na h-eileamaidean ach bidh e cuideachd a’ cuideachadh le bhith a’ ro-innse an giùlan agus an cleachdadh ann an diofar raointean saidheans agus teicneòlas.