Tha Carbadan Dealain mu choinneamh chùisean earbsachd nas àirde, ach chan ann dìreach a chionn 's gu bheil iad dealain

A rèir suirbhidh earbsachd chàraichean bliadhnail Aithisgean Luchd-caitheimh, tha 79% a bharrachd de dhuilgheadasan aig carbadan dealain an taca ri carbadan eile. Ach, chan ann air sgàth gu bheil na cùisean sin dealain a-mhàin, mar a mhìnich Jake Fisher, stiùiriche ionad deuchainn chàraichean na buidhne. Is e am prìomh adhbhar airson na duilgheadasan gur e modalan ùra a th’ ann an càraichean dealain sa mhòr-chuid, agus gu tric bidh barrachd chùisean aig modalan càr a chaidh a thoirt a-steach o chionn ghoirid, ge bith dè an siostam gluasaid aca. Feumaidh companaidhean chàraichean ùine airson obrachadh a-mach kinks, a tha air a bhith aca leis na modalan fad-ùine aca.

A bharrachd air an sin, mar as trice tha carbadan dealain nam modalan le prìs nas àirde le feartan teicneòlais nas ionnsaichte. Tha na feartan adhartach sin, bho mothachairean sàbhailteachd a bharrachd gu diofar innealan, a’ toirt barrachd chothroman airson rudan a dhol ceàrr. Tha toirt a-steach teicneòlas ùr, na gizmos as ùire, agus scrionaichean ann an carbadan dealain a’ cur tuilleadh ris na duilgheadasan a chaidh aithris.

Tha dàta suirbhidh Aithisgean Luchd-caitheimh cuideachd a’ nochdadh duilgheadasan le bataraidhean agus cosgais, ach tha Fisher a’ toirt fa-near gu bheil na cùisean sin gu ìre mhòr mar thoradh air ùr-ghnàthachadh charbadan dealain seach duilgheadasan gnèitheach san teicneòlas fhèin. Gus cuideam a chuir air a ’phuing seo, tha Fisher a’ toirt seachad suidheachadh beachd-bharail far an robh mòran dhuilgheadasan aig einnseanan losgaidh a-staigh gu h-obann nam biodh iad air an toirt a-steach às ùr às deidh càraichean dealain a bhith air an stèidheachadh airson ceud bliadhna.

Tha an sgrùdadh earbsachd cuideachd a’ nochdadh gun do chlàraich làraidhean togail dealain an coileanadh as miosa. Tha seo gu sònraichte mar thoradh air a’ chothlamadh de dhà sheòrsa carbaid, EVs agus pickups, a tha sa chumantas air am meas nach eil cho earbsach leotha fhèin.

Ach, tha e cudromach cuimhneachadh nach eil a h-uile carbad dealain a ’nochdadh an aon ìre de neo-earbsa. Tha an earbsa cuibheasach ris a bheil dùil aig Tesla Model 3 agus Model Y, a bharrachd air Ford Mustang Mach-E. Tha an Nissan Ariya agus Hyundai Ioniq 6, air an làimh eile, nas fheàrr na an àbhaist ris a bheil dùil.

Tha an sgrùdadh cuideachd a’ nochdadh gur e hybrids plug-in na modalan as earbsaiche gu h-iomlan leis gu bheil iad buailteach do chùisean a lorgar ann an carbadan gas is dealain. An coimeas ri sin, is e hybrids nach eil feumach air cosgais bhon taobh a-muigh an fheadhainn as earbsaiche, gu ìre mhòr mar thoradh air eachdraidh luchd-dèanaidh earbsach leithid Toyota, Honda, Hyundai, agus Kia.

Ann an co-dhùnadh, ged a tha cùisean earbsachd nas àirde aig carbadan dealain, tha na duilgheadasan sin gu sònraichte mar thoradh air cho ùr sa tha iad mar mhodalan agus a bhith a’ toirt a-steach feartan teicneòlais adhartach. Tha e cudromach eadar-dhealachadh a dhèanamh eadar earbsachd iomlan carbaid agus cùisean sònraichte co-cheangailte gu dìreach ri teicneòlas gluasad dealain.