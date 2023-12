Bidh am Maer Leonardo Williams a’ gabhail dreuchd le Fòcas air Eucoir, Preantasachdan Òigridh, agus Conaltradh Coimhearsnachd

Durham, NC - Tha Leonardo Williams, àrd-bhàillidh a tha air ùr-thaghadh, air tòiseachadh air a ghabhaltas ann an Durham, a’ toirt leis dealas làidir airson dèiligeadh ri eucoir agus leasachadh òigridh anns a’ bhaile. Ag aithneachadh cùis èiginneach eucoir, tha Williams an dùil prìomhachas a thoirt do bhith a’ lìonadh dhreuchdan anns an fheachd poileis gus dèanamh cinnteach gu bheil ìrean luchd-obrach a’ coinneachadh ri feumalachdan na coimhearsnachd. An-dràsta, tha oifigearan 405 mionnte aig Poileas Durham, ach tha Williams ag amas air ìrean luchd-obrach iomlan de 535 a ruighinn tro oidhirpean fastaidh leantainneach.

Is e aon de na prìomh iomairtean air clàr-gnothaich Mayor Williams foillseachadh prògram preantasachd ùr do dheugairean. Bheir am prògram seo, a tha gu bhith a’ tòiseachadh an ath mhìos, cothroman do dhaoine òga cosnadh fhaighinn ann an raointean teicneòlais, saidheans agus ciùird. Le bhith a’ toirt òigridh an sàs ann an gnìomhachd cinneasach, tha Williams den bheachd gun gabh fòirneart ghunnaichean agus ìrean eucoir a lughdachadh gu mòr.

A bharrachd air a bhith a’ dèiligeadh ri eucoir agus a’ toirt chothroman do dheugairean, tha am Maer Williams cuideachd ag amas air àm ri teachd nas fheàrr a thogail dha Durham. Tha e an dùil buidheann gnìomh a stèidheachadh gu sònraichte airson deugairean beaga agus prìomhachas a thoirt do leasachadh plana eaconamach is taigheadais airson a’ bhaile. Tha Williams cuideachd an dùil ionad co-labhairt ùr a thogail gus taic a thoirt do fhàs eaconamach agus luchd-tadhail a thàladh.

Gus na planaichean aige a chuir an gnìomh gu soirbheachail, tha am Maer Williams a’ cur cuideam air cho cudromach sa tha taic agus conaltradh coimhearsnachd. Tha e a’ brosnachadh buill na coimhearsnachd gu bhith a’ gabhail pàirt gnìomhach anns a’ phròiseas co-dhùnaidh agus a’ cur ìmpidh orra a dhol an gnìomh nuair a thèid iarraidh orra. Is e an t-amas aige àrainneachd a chruthachadh far a bheil guth a h-uile duine air a chluinntinn, agus buill den choimhearsnachd gu mòr an sàs ann a bhith a’ cumadh àm ri teachd Durham.

Tron iomairt aige, fhuair am Maer Williams fios air ais agus molaidhean bho bhuill coimhearsnachd draghail. Chuir Frederick Farrington, a bhuineadh do Durham, cuideam air an fheum air gnìomhan cruadhtan agus nas lugha de chòmhradh bho cheannas a’ bhaile. Bhruidhinn Eilidh Mangum mu cho cudromach sa tha trèanadh cugallachd agus claon-bhreith dha na poileis, agus chomharraich Cathy Kieler gu robh seann Durham air a ghleidheadh ​​​​mar inneal cultarach don bhaile-mhòr.

Mar fhreagairt air na draghan sin, tha am Maer Williams ag aithneachadh cho cudromach sa tha trèanadh cugallachd don fheachd poileis agus tha e dealasach a thaobh dualchas cultarail a’ bhaile a ghleidheadh. Tha e den bheachd gu bheil Durham air obair ionmholta a dhèanamh ann a bhith a’ gleidheadh ​​thogalaichean, mar a chithear ann an àrainn American Tobacco.

Tha am Maer Leonardo Williams air tòiseachadh air a dhreuchd ùr le lèirsinn shoilleir agus diongmhaltas gus Durham a dhèanamh nas sàbhailte, nas beairtiche agus na choimhearsnachd bheothail dha luchd-còmhnaidh. Tro cho-obrachadh le com-pàirtichean coimhearsnachd agus conaltradh gnìomhach bho bhuill na coimhearsnachd, tha e an dòchas atharrachadh brìoghmhor a choileanadh agus àm ri teachd nas soilleire a chruthachadh dha Durham.