A’ draibheadh ​​a dh’ionnsaigh àm ri teachd gun airgead: Mar a tha pàighidhean taobh a-staigh carbaid ag atharrachadh mar a phàigheas sinn air adhart

Ann an saoghal aig astar luath an latha an-diugh, tha goireasachd deatamach. Bho bhith ag òrdachadh grosairean air-loidhne gu pàigheadh ​​​​airson bathar le tap sìmplidh de chairt, tha sinn an-còmhnaidh a’ sireadh dhòighean air ar beatha a dhèanamh nas fhasa. Is e aon raon a tha air adhartas mòr fhaicinn anns na bliadhnachan mu dheireadh ann an saoghal pàighidhean in-charbad. Le àrdachadh ann an càraichean ceangailte agus teicneòlas snasail, cha robh e a-riamh cho sìmplidh pàigheadh ​​​​airson bathar agus seirbheisean fhad ‘s a bha iad a’ dol.

Tha pàighidhean taobh a-staigh carbaid a’ toirt iomradh air comas ceannach a dhèanamh dìreach bhon chàr agad, gun fheum air airgead no eadhon cairt corporra. Leigidh an teicneòlas seo le draibhearan pàigheadh ​​​​airson connadh, pàirceadh, cìsean, agus eadhon lìbhrigeadh bìdh, uile bho chomhfhurtachd a’ charbaid aca. Le bhith ag amalachadh siostaman pàighidh a-steach do bhòrd-stiùiridh a’ chàir, faodaidh draibhearan gnothaichean a dhèanamh gu furasta le dìreach beagan chlican air scrion suathaidh no òrdughan gutha.

Tha mòran bhuannachdan bho bhith a’ pàigheadh ​​ann an càr. An toiseach, tha e a’ cur às don fheum air airgead no cairtean a ghiùlan, a’ lughdachadh cunnart mèirle no call. A bharrachd air an sin, sàbhalaidh e ùine le bhith a’ cur às don fheum air cairt no airgead a lorg ann am wallet no sporan. A bharrachd air an sin, leigidh e le eòlas gun fhiosta agus gun bhriseadh, oir faodaidh draibhearan pàigheadh ​​​​a dhèanamh gun a bhith aca an carbad fhàgail.

FAQ:

C: Ciamar a tha teicneòlas pàighidh in-charbad ag obair?

A: Mar as trice bidh teicneòlas pàighidh taobh a-staigh carbaid air fhilleadh a-steach do shiostam infotainment a’ chàir. Leigidh e le draibhearan na dòighean pàighidh aca, leithid cairtean creideis no wallets gluasadach, a cheangal ris an t-siostam. Nuair a nì iad ceannach, faodaidh draibhearan dìreach an dòigh pàighidh a tha thu ag iarraidh a thaghadh agus an gnothach a cheadachadh.

C: A bheil teicneòlas pàighidh in-charbad tèarainte?

A: Tha, tha teicneòlas pàighidh in-charbad air a dhealbhadh le tèarainteachd san amharc. Bidh e a’ cleachdadh protocolaidhean crioptachaidh is dearbhaidh gus fiosrachadh mothachail a dhìon. A bharrachd air an sin, tha mòran shiostaman ag iarraidh air draibhearan iad fhèin a dhearbhadh mus dèan iad pàigheadh, a’ cur sreath a bharrachd de thèarainteachd ris.

C: Dè na leasachaidhean a dh’ fhaodadh a bhith ann airson pàighidhean in-charbad san àm ri teachd?

F: Tha coltas gu bheil àm ri teachd pàighidhean in-charbad gealltanach. Le àrdachadh ann an carbadan fèin-riaghailteach, tha e comasach gun tèid pàighidhean a dhèanamh gu fèin-ghluasadach às aonais eadar-theachd dràibhear sam bith. A bharrachd air an sin, dh’ fhaodadh aonachadh le innealan snasail eile, leithid wearables no fònaichean sgairteil, cur ri goireasachd agus gnìomhachd pàighidhean in-charbaid.

Gu crìch, tha pàighidhean taobh a-staigh carbaid ag atharrachadh mar a phàigheas sinn nuair a thig thu. Leis an goireasachd, an tèarainteachd agus an comas airson leasachaidhean san àm ri teachd, tha e soilleir gu bheil an teicneòlas seo gar stiùireadh a dh’ ionnsaigh àm ri teachd gun airgead. Mar sin, bucall suas agus dèan deiseil gus gabhail ri cho furasta agus cho sìmplidh ‘s a tha pàighidhean taobh a-staigh carbaid.