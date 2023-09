Sgaoileadh Cyberpunk 2077 2.0: Bidh Devs a ’toirt rabhadh do luchd-cleachdaidh PC sgrùdadh a dhèanamh air siostaman fuarachaidh CPU

Tha an sgaoileadh ris an robh dùil de Phantom Liberty dìreach timcheall air an oisean, a’ toirt ath-bheothachadh mòr-chòrdte don gheama 2020 Cyberpunk 2077. Tha CD Projekt air a bhith ag obair gu cruaidh gus faighinn air ais bho chuir air bhog creagach tùsail a ’gheama, agus a-nis tha an luchd-leasachaidh a’ cur ìmpidh air luchd-cleachdaidh PC sgrùdadh a dhèanamh. na siostaman fuarachaidh CPU aca mar ullachadh airson an ùrachadh Cyberpunk 2077 2.0 a tha ri thighinn.

Chaidh aon leasaiche, Filip Pierściński, gu Twitter gus cuideam a chuir air cho cudromach sa tha e sgrùdadh a dhèanamh air siostaman fuarachaidh CPU. Thuirt e gu bheil dùil gun ruig an t-uallach obrach air CPU 8-core timcheall air 90%, a ’putadh a’ bhathar-cruaidh chun chrìochan aige. Gus dèanamh cinnteach à eòlas rèidh, mhol e inneal slat-tomhais a ruith mar Cinebench gus sgrùdadh a dhèanamh air seasmhachd siostaman luchd-cleachdaidh.

Fhuair luchd-leantainn a thog draghan mu chomas am bathar-cruaidh aca Cyberpunk 2077 2.0 2077 no Phantom Liberty a bhith misneachail le Filip anns na beachdan. Aig an aon àm, tha CD Projekt air briseadh sìos fhoillseachadh de na dh’ fhaodadh cluicheadairean a bhith an dùil bhon Phantom Liberty DLC, a bharrachd air an t-susbaint a bharrachd a tha air a ghabhail a-steach san ùrachadh Cyberpunk 2.0 XNUMX an-asgaidh.

Mar a bhios an ceann-latha sgaoilidh airson Phantom Liberty a’ dlùthachadh, tha dùil gum bi Cyberpunk 2077 a’ dol sìos gu slaodach. Ged nach eil planaichean ann airson barrachd DLC, tha seicheamh san obair, ged a tha mion-fhiosrachadh mu dheidhinn gann.

Tha an ùrachadh Cyberpunk 2077 2.0 a ’togail toileachas am measg luchd-leantainn, a’ comharrachadh dàrna cur air bhog airson a ’gheama. Leis an t-susbaint ùr agus na leasachaidhean aige, tha cluicheadairean a’ feitheamh gu dùrachdach ri thighinn an ùrachaidh.

