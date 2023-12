Tha Dòmhnall Trump a’ dèanamh ro-innse air ath-leasachadh in-imrich agus fòcas air lùth air “Latha a h-Aon”, a’ diùltadh tagraidhean ùghdarrasachd

Ann an agallamh o chionn ghoirid le Fox News, mhìnich an t-seann Cheann-suidhe Dòmhnall Trump na planaichean aige airson a’ chiad latha aige air ais san dreuchd nan deidheadh ​​a thaghadh a-rithist ann an 2024. A dh’ aindeoin tagraidhean ùghdarrasachd, chuir Trump cuideam air gum biodh na gnìomhan aige air “a’ chiad latha ”a’ cuimseachadh air ath-leasachadh in-imrich agus brosnachadh neo-eisimeileachd lùtha.

Thàinig beachdan Trump mar fhreagairt do cheistean mu na cleachdaidhean ùghdarrasach aige. Thuirt e gu sunndach, “Tha mi a’ dol a bhith nam dheachdaire, ach dìreach air ‘aon latha’.” Mhìnich e an uairsin air na planaichean aige, ag ràdh gur e a phrìomhachasan sa bhad a bhith a’ dùnadh na crìche agus ag àrdachadh iomairtean drile.

Ach, chaidh Trump às àicheadh ​​​​casaidean gum biodh e na dheachdaire nas fhaide na a’ chiad latha aige san dreuchd. Dhiùlt e bruidhinn mu na geallaidhean a rinn e roimhe airson dìoghaltas an aghaidh luchd-dùbhlain poilitigeach, a’ toirt a-steach sgrùdaidhean a dh’ fhaodadh a bhith ann mun Cheann-suidhe Joe Biden agus feadhainn eile a tha air a chàineadh. Dhaingnich Trump nach eil e an dùil smachd ùghdarrasach a chuir air an dùthaich.

Tha luchd-càineadh, a’ toirt a-steach an luchd-dùbhlain aige anns an dà phàrtaidh, air Trump a pheantadh mar chunnart mòr dha deamocrasaidh. Thuirt manaidsear iomairt a’ Cheann-suidhe Biden, Julie Chavez Rodriguez, “Tha Dòmhnall Trump air a bhith ag innse dhuinn dè dìreach a nì e ma thèid a thaghadh a-rithist agus a-nochd thuirt e gum bi e na dheachdaire air a’ chiad latha. Bu chòir dha Ameireaganaich a chreidsinn. ” Ach, tha luchd-taic Trump ag argamaid gu bheil na casaidean sin gun stèidh agus air am brosnachadh gu poilitigeach.

A dh'aindeoin an deasbaid leantainneach a thaobh a mhiann phoilitigeach agus an stoidhle ceannais aige, tha Trump fhathast na phrìomh thoiseach airson ainmeachadh GOP ann an 2024. Tha an luchd-taic aige air a bhrosnachadh leis a ghealladh gun dèan e ath-leasachaidhean in-imrich agus prìomhachas a thoirt do bhrosnachadh neo-eisimeileachd lùtha.

Ghabh Trump an cothrom cuideachd tron ​​​​agallamh gus an Ceann-suidhe Biden a chàineadh, a’ ceasnachadh a chomas air ainmeachadh Deamocratach fhaighinn air sgàth aois. Mhol Trump, “gu pearsanta chan eil mi a’ smaoineachadh gu bheil e ga dhèanamh. ” Ach, bidh àm ri teachd a’ Phàrtaidh Deamocratach air a cho-dhùnadh aig a’ cheann thall le luchd-bhòtaidh anns na taghaidhean a tha ri thighinn.

Mar a bhios taghadh 2024 a’ dlùthachadh, tha e soilleir gum bi ceist ùghdarrasachd agus àm ri teachd deamocrasaidh Ameireagaidh aig fìor thoiseach na deasbaid. Tha luchd-dùbhlain Trump a’ toirt rabhadh mu na cunnartan a tha an lùib a bhith ga ath-thaghadh, fhad ‘s a tha an luchd-taic aige den bheachd gu bheil na poileasaidhean aige riatanach airson tèarainteachd agus beairteas na dùthcha. Is e dìreach ùine a dh’ innse mar a bheir na h-aithrisean farpaiseach sin cumadh air toradh an taghaidh.